Očkování proti meningokokovi bude pro miminka zdarma

Očkování proti zákeřné nákaze meningokokem budou mít nově kojenci do věku šesti měsíců zdarma. Změnu přináší novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Infekční nemoc může podle lékařů skončit i smrtí pacienta nebo trvalými následky. Právě děti do čtyř let jsou touto nákazou ohrožené nejvíc.

Malého Dominika si maminka z Karlovarska přivezla z porodnice před pár dny. Chce pro něj to nejlepší a samozřejmě se strachuje o jeho zdraví. Z očkování zdarma je nadšená. "Super věc. Využiju toho," svěřila se reportérům TV NOVA Dominikova maminka Karolína.

Maminka měsíční Kateřiny ze Sokolova o nákaze meningokokem ví jen to, že je hodně nebezpečná. A i když se dítě vyléčí, nemoc může zanechat trvalé následky. Hluchotu, slepotu, obrnu. Ani ona si příležitost nechat svou dceru očkovat ujít nenechá.

"Já jsem s tím samozřejmě spokojená. A tohle všechno schvaluju. Jsem velice ráda, že to bude takhle zdarma pro všechny maminky. Tak, že na to všichni dosáhnou," raduje se novopečená matka.

Nepovinné očkování bude hradit stát od 1. června. Novelu zákona o ochraně veřejného zdraví už podepsal prezident republiky Miloš Zeman. "My, jako pediatři, tuhle záležitost vítáme, protože onemocnění meningokokem je velice nebezpečné. Má vysokou úmrtnost. A zvlášť nebezpečné je pro tuhle věkovou kategorii," popsal dětský lékař Pavel Anděl.

Ročně touto nemocí, kterou doprovází krvácení do vnitřních orgánů, u nás podle odborníků onemocní zhruba 60 lidí. Každý šestý člověk v důsledku nákazy přijde o život. Kromě dětí do čtyř let do rizikové skupiny patří i mladiství od 15 do 20 let.

"Rodiče momentálně za vakcínu platí kolem 10 tisíc korun. A od 1. června to budou mít zdarma. Takže se jim výrazně finančně uleví," informuje mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.

"Jsme čtvrtá země v Evropě, která maminkám tohle očkování bude hradit. V budoucnu se chceme zaměřit i na druhou cílovou skupinu. A tou jsou adolescenti," dodává Andrea Brzobohatá (ANO), poslankyně a předkladatelka návrhu zákona.

Miminka budou muset podle odborníků absolvovat tři dávky vakcíny. V prvních dvou měsících dvě a tu poslední za půl roku. Očkování by mělo nejmenší děti před nemocí dostatečně ochránit. Mladistvé pak doporučují lékaři přeočkovat.