Očkování se má přesunout k lékařům. Nejsme připravení, stěžují si praktici

Vládní očkovací strategie se komplikuje. Po plánovaném zrušení velkokapacitních center, kterým končí na přelomu léta a podzimu nájemní smlouvy, se má očkování přesunout k praktickým lékařům. Jenže praktici si stěžují, že přesun očkování do jejich ordinací není vůbec připravený.

Pro vakcínu na koronavirus místo do očkovacího centra ke svému praktikovi. To nás zřejmě čeká už od konce léta. "Než přišel covid-19, tak jsme se proti chřipce očkovali u praktiků. My musíme tuhle strukturu udržet,“ tvrdí premiér Andrej Babiš (ANO).



Jenže přesun očkování z velkokapacitních center k praktikům s nimi zatím nikdo neřešil. "Už teď je v podstatě pozdě. To se musí řešit minimálně půl roku předem,“ stěžuje si šéf Sdružení praktických lékařů (SPL) Zlínského kraje Lubomír Nečas.



Očkovací centra se začnou zavírat už za pár měsíců. Třeba tomu největšímu centru v O2 Universum končí smlouva už 31. července. "Tou dobou už skutečně bude velká část populace naočkovaná a ta očkovací centra by byla zbytečná,“ myslí si imunolog Václav Hořejší.



Návalu pacientů se praktici nebojí, spíš nedostatku informací. "Je nejdůležitější, aby ten státní systém, kde je informace, kdo byl očkován, kdy byl očkován a čím byl očkován, komunikoval přátelsky s naším softwarem. To prostě do teďka není,“ vadí praktikovi Cyrilu Muchovi.



Lékaři se bojí chaosu, který může vzniknout. Například, že by po konci očkovacích center zůstali pacienti jen s první dávkou vakcíny. "Nejlogičtější by bylo, aby ten, kdo dával první dávku, dával taky druhou dávku,“ řekl Mucha.



Praktici navíc zatím očkují hlavně Modernou, problémem jsou totiž náročné podmínky nutné pro skladování ostatních typů vakcín. Ani Moderna ale není bez komplikací. Lékaři mají obavu, že dávky do 30 dnů nestihnou vyočkovat. Po takové době vakcína totiž projde.



Důležitou otázkou pro praktiky, aby se mohli na očkování připravit, je i to, kdy se začne přeočkovávat třetí dávkou. A taky to, jestli bude možné vakcíny kombinovat. O tom se ale zatím nerozhodlo.

Jak to bude s kombinováním vakcín, řekl Jiří Pražák ze Sdružení praktických lékařů: