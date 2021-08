Očkování třetí dávkou bude. Kdy začne a koho se bude týkat?

Lidé se budou moct od 20. září nechat proti koronaviru naočkovat i třetí dávkou. V neděli to oznámil premiér Andrej Babiš. (ANO)

Očkování třetí dávkou bude v Česku možné od 20. září. V neděli to potvrdil premiér Andrej Babiš.

Prioritně se bude týkat lidí nad 65 let, dále také lidí se zdravotním postižením a dlouhodobě nemocným. O doporučení třetí dávky pak v pondělí rozhodne Rada vlády pro zdravotní rizika.

Všichni, co už dostali druhou dávku vakcíny, budou podle Babiše od 10. září dostávat SMS zprávu, že na očkování třetí dávkou můžou jít

"Mělo by se očkovat od 20. 9. Tito lidé budou upozorněni, mohou zajít k praktikovi, nebo si zarezervují termín jako předtím. Je to dobrovolné, ale je to velice důležité," uvedl premiér na Facebooku,