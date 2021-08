Očkování třetí dávkou: Izraelci popsali, jaké jsou její vedlejší účinky

Třetí nebo také tzv. posilovací dávka vakcíny proti covidu-19 je v posledních týdnech hojně diskutovaným tématem. Nejbohatší zkušenosti má v současnosti Izrael, kde třetí dávku dostalo už zhruba půl milionu obyvatel.

Tamní zdravotní pojišťovna Klalit provedla průzkum na lidech, kteří se nechali naočkovat ve dnech od 30. července do 1. srpna. Získala data od 4500 respondentů, z nichž 88 % uvedlo, že se po třetí dávce cítili podobně, nebo lépe ve srovnání s druhou dávkou.

Jeden nebo více vedlejších účinků pociťovalo 31 % dotázaných, píše s odkazem na studii izraelský deník The Jerusalem Post. Zhruba 24 % naočkovaných potrápila bolest v místě vpichu, dalším 6 % místo vpichu oteklo a 1 % zaznamenalo otok v podpaží.

Zhruba 15 % lidí mělo jiné příznaky, jako je únava, bolest hlavy či svalů, horečka, zvracení či průjem, bolest kloubů, celkový pocit nemocnosti. Další 1 % uvedlo potíže s dýcháním, nepravidelný tlukot srdce či bolest na hrudníku.

"Přestože zatím nemáme dlouhodobý výzkum o účinnosti a bezpečnosti třetí dávky, tato zjištění poukazují už nyní na přínos," prohlásil ředitel oddělení inovací zdravotní pojišťovny Ran Balicer.

V Česku zatím není rozhodnuto o očkování třetí posilovací dávkou. Podle virologa Jiřího Černého to ale do budoucna bude potřeba. "Lidé, kteří mají výrazné potíže s imunitou, dosahují vyšších hodnot protilátek později než zdraví lidé, a klesá to u nich rychleji. Pokud by se skutečně rozhodlo o třetí dávce, bylo by výhodné to dělat zatím pro tyto skupiny a nikoliv plošně," doporučuje.

V Izraeli začali prvním lidem podávat třetí dávku už v polovině července. Více informací se dozvíte v reportáži TV Nova: