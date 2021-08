Očkování třetí dávkou je na spadnutí. Tyto skupiny ji dostanou první

Očkování třetí dávkou vakcíny proti koronaviru v Česku dostává reálné obrysy. Odborná skupina ministerstva zdravotnictví ve čtvrtek vládě s největší pravděpodobností doporučí očkování vybraných skupin obyvatel. Vakcínu by měli dostat senioři, lidé se sníženou imunitou nebo část zdravotníků. Definitivní rozhodnutí by mělo padnout na jednání vlády v pondělí.

Členové odborné skupiny jsou prý v otázce podávání třetí dávky zajedno. Mezi veřejností ale shoda nepanuje. Manželé Kovářovi se nechali bez váhání naočkovat v dubnu. Na třetí dávku už se ale jejich názor liší.

"Na třetí dávku já jdu, protože jsem furt mezi lidmi, tak abych se nenakazil ještě," má jasno senior Vlastimil Kovář. "Počkám, co o tom všem budou ještě říkat, protože ještě o tom moc nevím," nesouhlasí jeho manželka Milena.

Revakcinaci mají mít na starost nejen mobilní očkovací týmy, ale i praktičtí lékaři. "Bude tam to časové hledisko, kdy vlastně to první očkování proběhlo. Hovoří se o nějakých osmi, deseti měsících, takže teď finalizujeme to stanovisko," vzkázal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

"Bude to pravděpodobně nastoleno v souvislosti s tím, že některé studie i odborná doporučení už říkají, že třetí dávka by se měla aplikovat oslabeným. Tedy těm, kteří už byli vakcinováni před delší dobou. Reflektujeme všechna odborná data a přetváříme je na ta doporučení," přiblížila předsedkyně Centrálního řídícího týmu ministerstva zdravotnictví Martina Koziar Vašáková.

Podávání třetí dávky už na začátku týdne doporučila vakcinologická společnost. "Měla by posílit tu stávající imunitu, což by mělo být účinné i z hlediska delta varianty, protože ta účinnost je o to silnější, a o to lepší, pokud je více protilátek po očkování, více paměťových buněk. A to všechno by ta dávka mohla u vybraných skupin zabezpečit," vypočítává šéf vakcinologů Roman Chlíbek.

Klinická skupina ministerstva zdravotnictví zasedne ve čtvrtek ve 14 hodin.