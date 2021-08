Očkování třetí dávkou vakcíny v ČR už letos? Rozhodnou studie. ANKETA

Přestože je Izrael špičkou ve vakcinaci proti nemoci covid-19, nakažených přibývá. Podepsalo se na tom šíření mutace delta, země ovšem od neděle aplikuje třetí dávku zájemcům starším 60 let.



"Jsme první zemí na světě, která očkuje věkovou skupinu nad 60 let třetí dávkou a jsme na to velmi hrdí. Zájem je velký a v tomto tempu budeme pokračovat," vysvětlil zdravotník Arsen ArutIniunian.

Anketa Má podle vás očkování třetí dávkou vakcíny smysl? Ano 33 115 hlasů Ne 67 238 hlasů Hlasovalo 353 lidí.

O nutnosti třetí dávky je přesvědčeno i Německo, kde by ji měli dostat senioři a ohrožené skupiny. Uvažuje o tom i česká vláda. "Předpokládám, že by to měly být starší věkové kategorie nebo lidé po transplantacích a chronicky nemocní, takže čekáme na klinickou skupinu. Doufejme, že nějak v průběhu srpna rozhodnou, protože potom to musíme připravit," sdělil premiér Andrej Babiš (ANO).

Nutnost přeočkování uznal už v minulosti sám ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). K třetí dávce očkování by mohlo dojít už ke konci letošního roku. "Jestli to proběhne na podzim nebo v zimě, to teď v tuhle chvíli nevíme, ale víme, že praktičtí lékaři budou v tomhle ohledu klíčoví," vysvětlil ministr.

"V současné době čekáme na vyjádření evropského společenství, zejména EMA, protože zatím jsou specifikace k výrobku, které používáme k očkování na území České republiky, zatím buď jedna nebo dvě dávky," sdělila hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Podle některých opozičních poslanců bychom ale nejprve měli proočkovat dostatečné procento populace.

"Promítněte si jenom to, jak jsme prodloužili termín mezi první a druhou dávkou. Já jsem protestoval, my jsme protestovali, že to je špatně. A dnes už víme, že první dávka nechrání," upozorňoval Bohuslav Svoboda (SPOLU), poslanec ODS. "Palčivějším problémem je těch několik set tisíc osob, které dosud vakcinovány nejsou," kritizoval poslanec Ondřej Dostál (PIRSTAN).

Očkování třetí dávkou je dobrý nápad, řekl imunolog Václav Hořejší: