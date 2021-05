Očkovací centra nemají čím očkovat. Brzy se to změní, slibuje ministerstvo

I přes stále vyšší dodávky vakcín proti koronaviru nejedou očkovací centra na plnou kapacitu. Podle odborníků by se to mohlo změnit v průběhu května. Reálná je prý i slibovaná denní hranice sto tisíc dávek.

Prázdná vakcinační centra v Česku mohou působit tak, že se očkování proti covidu-19 zadrhlo. "Co se týče poměru vyočkovaných dávek k tomu, co nám EU dodává, tak jsme velmi rychlí. Všimněte si, že jsme v podstatě na čtvrtém místě s 91 procenty," uvedl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).



Kapacity očkovacích center jsou velké, není ale čím očkovat. Například největší vakcinační centrum ve Zlínském kraji odbaví denně asi 1000 lidí, kapacita je ale více než dvojnásobná. Ministerstvo zdravotnictví slibuje, že se to brzy změní.



"Myslím si, že se to očkování může pohybovat mezi 70 a 100 tisíci,“ uvedla viroložka Ruth Tachezy.



Na navýšení dodávek čekají hlavně praktici. "Když se podíváme na měsíce květen a červen, a budou-li dodrženy ty plánované dodávky, tak se pohybujeme někde kolem 7 milionů dávek," vysvětlil vakcinolog Roman Chlíbek.

"Moderny je málo, chodí nepravidelně, takže veškerou Modernu my teď schováváme pro přeočkování," nechal se slyšet Lubomír Nečas, předseda Sdružení praktických lékařů Zlínského kraje.

Aktuální kapacita očkovacích míst v Olomouckém kraji je tak 4300 dávek denně, plus k tomu ještě patří praktičtí lékaři, kteří by měli mít kapacitu kolem 3 tisíc dávek denně,“ řekla koordinátorka očkování pro Olomoucký kraj Jarmila Kohoutová. Místo více než sedmi tisíc stihnou na Olomoucku denně aplikovat jen asi čtyři tisíce dávek. Na Zlínsku by zvládli až šest tisíc dávek denně.



V očkovacích centrech jsou teď čekací doby kratší než u praktiků. Rekord z minulého čtvrtka, kdy bylo naočkováno přes 77 tisíc lidí, tak nejspíš brzy padne.