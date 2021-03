Očkování v Česku funguje! Zabraňuje těžkému průběhu covidu-19 a smrti

Ani nejtvrdší protiepidemická opatření v historii České republiky zatím výrazně nesnížila počet nově nakažených. O to víc všichni spoléhají na očkování. Jenže ani to zatím nejde podle představ vlády. Má zhruba měsíční skluz. Ale ukazuje se, že u těch, kteří už očkovaní jsou, skutečně zabírá.

Zdravotníci dostali vakcínu jako první, a právě v nemocnicích se ukazuje, že očkování přináší nad očekávání dobré výsledky.



"Já jsem z Fakultní nemocnice v Motole a neslyšel jsem ani o jednom případě, že by někdo z kolegů, ať už tady v Motole anebo někde jinde, ležel v nějakém vážném stavu, nebo že by dokonce umřel," uvedl Radovan Hulák.



"Po první dávce se objevila reinfekce v České republice asi u 1,3 %, po druhé dávce u 0,53 %. Vždy se jednalo o velmi mírné onemocnění a nikdo z těchto lidí nepřišel kvůli tomu do nemocnice. A pochopitelně ani nezemřel. Je to stejné nebo lepší než u řady standardních vakcín," řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Podle ministerstva zdravotnictví rapidně klesl i počet covid pozitivních třeba mezi klienty a personálem domovů pro seniory.

"To, co vrátí naše životy do normálu, je očkování. Až budeme mít očkováno dostatečné množství lidí, to bude někdy na podzim. My ale nechceme živořit celé měsíce, nechceme si kazit léto," řekl šéf lékařů Milan Kubek.

"Očkování je v tuto chvíli jediným světlem na konci tunelu. V tuto chvíli ty vakcíny na covid-19, které máme registrované, tak se dá říci, že do jisté míry by mohly účinkovat i na mutace," uvedla šéfkla SÚKL Irena Storová.

Podle odborníků mohou pomoci i různé typy vakcín. Do Česka mají přijít už v dubnu vakcíny od dalších dvou výrobců. "Myslím, že je dobré, že různí jedinci budou vakcinováni různými vakcínami a tím se rezistence celé společnosti proti viru budou zvyšovat," řekl virolog Ivan Hirsch.

"Ve firmě Johnson & Johnson už nyní pracují na další generaci vakcín, které by chránily i proti jihoafrické variantě koronaviru. Navíc testují i dvou dávkové schéma očkování, což je logické a dalo se to očekávat," uvedl epidemiolog Rastislav Maďar.

Už ve středu by se mělo očkování proti covidu otevřít také skupině chronicky nemocných, u nichž hrozí komplikovaný průběh onemocnění.