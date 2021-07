Očkování v Česku je v plném proudu. Která vakcína je nejlepší? SROVNÁNÍ

Do boje s pandemií koronaviru se okamžitě pustily farmaceutické společnosti z celého světa. Na trhu je už řada vakcín proti covidu-19, další čekají na schválení. Evropská léková agentura (EMA) dosud schválila čtyři očkovací látky. V Česku se tak očkuje vakcínou firem Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson.



Comirnaty (Pfizer/BioNTech)



Jedná se o mRNA očkovací látku, která obsahuje informace pro vytvoření tzv. spike proteinu. Ten je jedinečný právě pro virus SARS-CoV-2. Tělo je tak schopné si vytvořit protilátky. "Jestliže se očkovaný setká s virem, imunitní systém virus rozpozná a organismus bude připravený se proti němu bránit,“ vysvětlil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).



Klinická hodnocení prokázala, že účinnost je 95 %, to však platí pro původní variantu viru. V případě mutací se účinnost snižuje. Například u mutace beta se ochranné protilátky sníží až o dvě třetiny. V případě mutace delta odborníci hovoří o poklesu účinnosti až na 64 %.



Jedná se navíc o zatím jedinou vakcínu, která je schválená také pro očkování dětí. Dostat ji můžou už od 12 let.



Mezi nejčastější vedlejší účinky patří podle SÚKLu bolest a otok v místě vpichu, únava, bolest hlavy, svalů a kloubů, zimnice a horečka. Méně častěji naočkované trápilo zarudnutí v místě vpichu, pocit na zvracení, svědění, zvětšené lymfatické uzliny, malátnost, potíže se spánkem nebo svalová slabost obličeje.



Moderna



Stejně jako Comirnaty, také Moderna je mRNA vakcína. Účinnost je podle studií 94 %, rovněž v tomto případě však klesá v souvislosti s novými mutacemi koronaviru. Naočkovat se látkou mohou lidé od 18 let.

Evropská léková agentura (EMA) v pátek schválila použití vakcíny firmy Moderna u dětí a dospívajících ve věku od 12 let. Ještě to musí potvrdil Evropská komise, to se však považuje za pouhý formální krok.

Nejčastěji lidi po očkování trápila bolest a zduření v místě vpichu, pocit únavy, zimnice, horečka, zduření a citlivost lymfatických uzlin v podpaží, bolest hlavy, svalů a kloubů nebo zvracení. V ojedinělých případech se objevilo také zarudnutí, průjem, kopřivka nebo vyrážka.



Vaxzevria (AstraZeneca)



Vakcínu tvoří virus (adenovirus), který obsahuje gen pro tvorbu tzv. spike proteinu. Očkovací látka po aplikaci následně dopraví gen do buněk v organismu a ty protein vytvoří. Tělo ho pak rozpozná jako cizorodý a vytvoří si proti němu protilátky. Jde o vektorovou vakcínu.

Podle ministerstva zdravotnictví je účinná na 81 %, stejně jako u Pfizeru a Moderny je však řeč o původním viru. Například proti mutaci beta je účinnost daleko nižší. Očkování AstraZenecou dokonce přerušilo několik zemí. Více se dozvíte v tomto článku na TN.cz.

Určená je pro lidi od 18 let. Česká vakcinologická společnost (ČVS) však podle svého stanoviska nedoporučuje látku podávat lidem mladším 60 let.

Běžnými nežádoucími účinky je bolest a citlivost v místě vpichu, bolest hlavy a svalů, únava, horečka, zimnice a pocit na zvracení. Lidé by také neměli podstoupit druhé očkování v případě, že se u nich po první dávce objevily krevní sraženiny. Státní ústav pro kontrolu léčiv informoval o příznacích, které doprovází tvorbu krevních sraženin.

Kromě dušnosti, bolesti na hrudi nebo přetrvávající bolesti břicha, otoků nohou, silné nebo přetrvávající bolesti hlavy, rozmazaného vidění, podlitin nebo kulatých tečkovitých skvrnek (petechie) jinde než v místě vpichu, které se objeví po několika dnech, jsou to dále změny duševního stavu, záchvaty křečí a bolest nohy.



Janssen (Johnson & Johnson)



Jedná se po AstraZenece o druhou vektorovou vakcínu, která je jednodávková a určená pro lidi od 18 let. Také v tomto případě Česká vakcinologická společnost doporučuje očkování starším 60 let.



Podle SÚKLu je účinnost vakcíny 67 %. Také u této látky se však snižuje v souvislosti s mutacemi koronaviru.

Naočkované po vakcinaci trápila bolest v místě vpichu, bolest hlavy a svalů, únava a pocit na zvracení. Méně časté poté byly kašel, horečka, zimnice, zarudnutí a zduření v místě vpichu, kýchání, třes, vyrážka, pocení, svalová slabost nebo bolest zad.

Evropská léková agentura ve čtvrtek navíc zařadila nervové autoimunitní onemocnění Guillainův-Barrého syndrom (GBS) mezi možné vzácné vedlejší účinky této vakcíny proti covidu-19.

