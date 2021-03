Očkování v Česku nabírá zpoždění, mezi lidmi je o něj malý zájem

Očkování proti covidu-19 v Česku nabírá zpožděni. Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že je to hlavně kvůli zkráceným dodávkám od výrobců a malému zájmu o vakcinaci. V březnu má podle ministra Jana Blatného (za ANO) dorazit milion dávek a později by se měly počty dovezených vakcín dokonce ztrojnásobit.

Podle původního záměru ministerstva zdravotnictví se mělo do konce února vyočkovat skoro milion dávek vakcín proti covidu-19. Oproti plánu jsme o zhruba 400 tisíc dávek pozadu.

"Je to určitě škoda, že se to neaplikuje téměr všechno. Někde mají postup takový, že si nechávají pro případné druhé dávky, což si myslím, že je asi zbytečné. Zejména u vakcíny AstraZeneca," uvedl vakcinolog Roman Chlíbek.

"Je pravda, že ministerstvo vnitra, které má část personálu ve skupině I., vakcíny pro jejich očkování obdrželo až tento týden. Problém je někde v tom systému, které řídí ministerstvo zdravotnictví," řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

V první skupině ještě nejsou proočkování kromě zaměstnanců ministerstva vnitra ani senioři, ani zdravotníci. Přesto prý se na první běžné zájemce dostane už na jaře.

"Na každého by měly vyjít v té fázi dvě, kdy bude decentralizace toho očkování, a to se domnívám, že je otázka tak dvou, tří měsíců, kdy skutečně ta vakcína by mohla být dostupná široké veřejnosti," dodal Chlíbek.

Optimisté říkají, že v červnu, já říkám, že v září epidemie skončí. Samozřejmě, všechno se dá zrychlit, ale mně teď spíš vadí, že není dostatek vakcíny. Víte, že některé firmy až o padesát procent snížily původně dohodnuté dodávky," řekl prezident Miloš Zeman.