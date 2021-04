Na proočkované Česko do léta zapomeňte! Ale stihneme to do Vánoc

Epidemická situace v Česku se pozvolna lepší. Zpomalování šíření nákazy ukazuje i reprodukční číslo R, které i nadále klesá. Současně ale zpomaluje i očkování. Během úterý zdravotníci aplikovali mnohem méně dávek vakcín než před týdnem. Vyplývá to z dat Ministerstva zdravotnictví. Při této rychlosti očkování se kolektivní imunity Češi dočkají až na konci roku.

Dosažení kolektivní imunity vláda Čechům slibovala nejdříve v létě, potom na podzim. Teď to ale vypadá, že 70procentní proočkovanosti se dočkáme až na Vánoce. Proces očkování totiž ve srovnání z předchozími týdny zpomalil. Během úterý zdravotníci aplikovali 51 199 dávek vakcín, ve stejný den před týdnem jich přitom bylo 60 659.

Jak upozornila Twitterová skupina Očkujeme v ČR, z průměrné rychlosti očkování za poslední týden "zbývá 244 dní ke kompletní proočkovanosti 70 % obyvatelstva". To je podle odborníků minimum pro dosažení tzv. kolektivní imunity ve společnosti. Sedm lidí z deseti by pak mělo protilátky a virus by se téměř neměl jak šířit.

Vláda původně plánovala očkování výrazně zvýšit po Velikonocích. "Hlavní cíl je, abychom k 1. dubnu měli prázdné mrazáky, abychom mohli 6. dubna naběhnout na kapacitu 100 0000 vakcín denně,” řekl v březnu Babiš v jednom ze svých pravidelných vystoupení na Facebooku. Jenže následně začaly váznout dodávky vakcín. Očkovací strategie původně počítala s dodávkou 3,4 milionu dávek. Do 16. dubna jich ale do Česka dorazilo jen 2,7 milionu.

První a zatím jedinou zemí světa, která kolektivní imunity dosáhla, je Izrael. Naočkovali tam více než polovinu obyvatel nad 16 let. Podle dat Ministerstva zdravotnictví je v České republice první dávkou naočkováno více než 1,7 milionu lidí, druhou necelých 900 tisíc. Testy od počátku epidemie prokázaly 1,6 milionu případů nákazy.

Podívejte se na přehledný souhrn o očkování v Česku:

