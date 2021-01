Očkování v lékárnách nejdřív v létě, říká jejich šéf. Musí se změnit zákon

Zrychlit očkování proti covidu-19 by mohlo v Česku zrychlit zapojení lékáren. Ve čtvrtek o tom jednal premiér Andrej Babiš (ANO) s prezidentem České lékarnické komory Alešem Krebsem. Ten ve Snídani s Novou prohlásil, že lékárníci dřív než v létě očkovat nezačnou. Reálnější je dokonce až podzim. Neexistuje totiž zákon, který by to dovoloval.

Podle šéfa lékarníků Aleše Krebse se o očkování v lékárnách mluví už několik let. Tento týden ho navrhl předseda vlády Andrej Babiš jako jedno z řešení doposud pomalé vakcinace proti koronaviru.

Problém je v tom, že české zákony očkování v lékárnách neumožňují. "Tím, že v tuto chvíli ta možnost v zákoně není, očkování v lékárnách nemůže být prováděno, nejsou nastavená ani pravidla. Znamená to několik věcí, které bude potřeba kromě změny zákona splnit. Především jde o proškolení personálu a bude potřeba upravit i technické vybavení lékáren," řekl Krebs televizi Nova.

Podle něj jsou lékárníci připraveni pomáhat jak po psychické, tak po fyzické stránce. "Nejproblematičtější je teď dotažení té legislativy, aby bylo vůbec umožněno očkovat v lékárnách, anebo aby se mohli lékárníci účastnit na tomto typu práce i v očkovacích centrech. Už teď tam pomáhají přípravou jednotlivých dávek očkování," pokračoval.

Dřív než za několik měsíců se ale lékárny do očkování nezapojí. "Pokud budeme optimističtí, dá se říct, že by první lékárníci mohli očkovat v létě. Když budu trošku větší realista, myslím si, že to může být na podzim. Ale v každém případě to může odlehčit zdravotnímu systému," předpovídá Krebs.

"S panem premiérem jsme se bavili kromě očkování i o tom, jakým způsobem lékárníci mohou pomoct za stávajících podmínek. Je to právě ta účast v očkovacích centrech. Na tom byla shoda a pozitivně to vnímal i ministr zdravotnický, který se jednání také účastnil," doplnil.

Krebs upozornil, že v některých zemích je očkování v lékárnách běžné. "Je to tak ve 14 evropských státech. Například ve Velké Británii, Francii nebo Irsku. Je to celkem standardní záležitost. Pacienti si tam na to zvykli a mělo to velmi příznivý vliv na očkování populace proti některých onemocněním," uzavřel šéf lékárníků.