Očkování zdravotníků nabírá zpoždění, registrace zatím nefungují!

Přihlásit se do registračního systému se pokoušeli zdravotníci třeba v Jihlavě. Marně. Zaregistrovat se ráno chtěla třeba zdravotní sestra Eva Konířová. "Docela mě štve, že se do toho jako zdravotníci nedostaneme. Už se na to očkování těším," svěřila se.

Spuštění systému ministerstvo zdravotnictví posunulo. A to kvůli chybějící provázanosti s národním registrem zdravotnických pracovníků. Paní Konířová se o změnách a posunutí termínu ale předem nedozvěděla. "Vůbec nejsem spokojena, protože je v tom strašný zmatek, každý den se to mění," postěžovala si.

Podle posledních informací by registrace na očkování pro zdravotníky měla fungovat nejpozději od pátku. Od toho minulého se mohou registrovat senioři nad 80 let. Ani spuštění tohoto systému neproběhlo bez problémů. Zpožďovalo se například rozesílání registračních SMS zpráv s PIN kódy.