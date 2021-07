Očkování zpomaluje. Epidemiolog: Kolektivní imunita je nereálný cíl

Očkování v Česku se čím dát tím víc zpomaluje. Tempo se snížilo hlavně za posledních několik dní, kdy se ani v jednom případě počet dávek podle údajů ministerstva zdravotnictví nepřehoupl přes 100 tisíc. V předcházejících týdnech ve všední dny se přitom počet vykázaných očkování pohyboval obvykle mezi 110 a 120 tisíci.



Na twitterovém účtu Očkujeme v ČR tvůrci vychází z dat ministerstva a snaží se na základě vyočkovaných dávek průběžně propočítávat, kdy Česko dosáhne kolektivní imunity, tedy 70procentní proočkovanosti.



Ze začátku výpočty ukazovaly 70procentní proočkovanost v půlce příštího roku, do půlky dubna se toto datum výrazně přiblížilo, a to do doby letošních Vánoc a Silvestra. V půlce května se už hranice proočkování posunula do října, se začátkem června dokonce do září.



Nejlépe to s proočkovaností vypadalo 17. června, kdy by mohlo být hotovo do 8. září, a následných několik dní. To se denně očkovalo přes 100 tisíc lidí. Dobrý výsledek vydržel jen chvilku, pak se zase začala situace mírně zhoršovat.



Velký pád nastal minulý týden. Přes hranici 100 tisíc dávek se Česko dostalo jen ve středu. A datum proočkovanosti se zase začalo odsouvat. Nyní to podle rychlosti očkování vypadá na 6. října.



"Myslet si, že bude 70 nebo 80procentní proočkovanost v celé české populaci, byl nereálný cíl. Přes veškeré snahy vždy existuje skupina, která se očkovat nenechá, ať už jsou jejich důvody opodstatněné, nebo nejsou. Dosažení proočkovanosti v dospělé populaci na úrovni 70 procent a v celkové tedy na 60 procentech by byl velký úspěch," řekl pro TN.cz epidemiolog Marek Petráš.

I přesto, že Češi ještě nemají kolektivní imunitu, se podle Petráše projevuje příznivý vliv očkování. Masivní šíření už prý nehrozí. "Vývoj naznačuje, že ve všech zemích, kde je proočkovanost relativně vysoká, roste počet pozitivních, ovšem počet závažných případů vyžadujících hospitalizaci je nízký. Myslím, že takto setrvá i nadále. Nebudou už tisíce hospitalizovaných, budou to nižší stovky. Podmínkou je ale dokončit očkování v masivní míře, dokončení druhé dávky a soustředit se na rizikovou skupinu 50+," dodal Petráš.

Podle epidemiologa Romana Prymuly se rovněž v dohledné době dosažení kolektivní imunity nedá očekávat. "Je vůbec možno úspěšně polemizovat, jestli kolektivní imunitu lze navodit. Proočkovanost by musela být extrémně vysoká, to znamená, aby se zabránilo cirkulaci viru v populaci, tak nebude stačit 70, možná ani 80 procent. To jsou hodnoty, kterých v následujících měsících nedosáhneme," prohlásil Prymula.



