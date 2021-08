Očkovat povinně proti koronaviru? Experti jsou rozdělení. ANKETA

V Česku klesá zájem o očkování proti koronaviru – ukončenou vakcinaci má něco přes pět a půl milionu lidí. Podle některých imunologů by situaci vyřešilo povinné očkování.

"Já si myslím, že by to bylo docela pozitivní, protože pořád je tady hodně lidí, kteří očkovaní nejsou, kteří jsou potenciálním zdrojem potíží,“ řekl pro TV Nova imunolog Václav Hořejší.

"Z čistě medicínského hlediska by to samozřejmě bylo nejjednodušší, máme dostatek vakcín, takže za pár týdnů či měsíců bychom měli po problému," souhlasí prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Povinné očkování se zatím nelíbí některým epidemiologům. V úvahu by to ale prý připadalo ve chvíli, kdy se vakcinace nebude muset opakovat.

"Pro povinné očkování je potřeba, aby očkovací látka chránila ve 100 procentech ty lidi a pokud možno na celý život, a to tato očkovací látka nesplňuje," tvrdí epidemiolog a vakcinolog Jiří Beran.

Anketa Mělo by být očkování proti covidu v Česku povinné? Ano, mělo 29 20 hlasů Ne, nemělo 71 48 hlasů Hlasovalo 68 lidí.

Příznivcem povinného očkování není ani molekulární genetik z Akademie věd Jan Pačes. "Když by přišla ještě horší varianta, tak třeba povinnost nastane a pak by to bylo východisko z nouze," řekl Pačes.

Za zvážení podle odborníků stojí právě americký scénář. "Logické je, že by měli být hlavně očkovaní ti, kteří přicházejí do styku s rizikovými jedinci. Tady se nabízejí samozřejmě zdravotníci, sociální služby, ale je to i řada úředníků, učitelů," řekla viroložka Ruth Tachezy.

Povinné očkování pro vybrané skupiny zavedlo už třeba Řecko, Francie anebo Velká Británie, a to i bez definitivního schválení vakcíny Evropskou lékovou agenturou.