Očkovat se budou i mladší nemocní lidé! Mají dostat speciální kód

Premiér Andrej Babiš v úterý před odletem do Rakouska informoval, že by se od příštího týdne mohl spustit systém pro registraci k očkování pro lidi s chronickým onemocněním.

"Co se týče chronických pacientů, tak v této chvíli to vypadá tak, že ambulantní specialisti a specializovaná centra nemocnic, by měli obdržet pro tyto pacienty speciální kódy, stejně tak jako tomu bylo u učitelů,“ uvedl Babiš.



Od 27. února se mohli už nechat naočkovat také pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci škol a školských zařízení. Využívali k tomu právě speciálního kódu, který obdrželi od zaměstnavatele.

Za chronické onemocnění se považuje onemocnění, které trvá obvykle déle než několik měsíců. Patří mezi ně například i vrozené vady a poruchy. Ministerstvo zdravotnictví však zatím neoznámilo, kterých nemocí se přednostní očkování bude týkat.