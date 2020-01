Lékaři vydali první elektronické neschopenky. Jak fungují v praxi?

Klasické papírové neschopenky vzaly za své 1. lednem 2020 a na jejich místo nastoupila elektronická verze, která má za úkol ulehčit práci lékařům, zaměstnavatelům i zaměstnancům. Nové neschopenky ovšem stále ještě mají své mouchy a tak úplně "bezpapírové" taky nejsou. Zde jsou odpovědi na to, jak eNeschopenky vlastně fungují.

Největší změnou pro zaměstnance na pracovní neschopnosti je to, že už není potřeba nosit svému zaměstnavateli žádný "papír". Lékař zaměstnanci vystaví eNeschopenku v systému propojeném s ČSSZ a vše se odešle automaticky.

Marod dostane do ruky pouze jeden papír – Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce. Ten pacientovi zůstává a zanáší se do něj termíny dalších kontrol. Všechny ostatní dokumenty, včetně lístku na peníze, by měly být odesílány automaticky. Klasická neschopenka se skládá z několika dílů:



I. díl – Hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

II. díl – Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce

III. díl – Hlášení ošetřujícího lékař o ukončení dočasné pracovní neschopnosti

Zatímco II. díl zůstává, I. a III. se odesílá elektronicky a nemocný se jimi tak nemusí trápit. O tom, že dotyčný nastoupil na nemocenskou, stačí zaměstnavatele informovat telefonicky nebo e-mailem, všechny potřebné dokumenty obdrží automaticky.

K informování slouží notifikace, které je ale třeba si "odškrtnout" v ePortálu ČSSZ, webu, skrze který eNeschopenky fungují, kam se zadávají údaje a odkud jsou i odesílány zaměstnavatelům. Automatická hlášení budou chodit zaměstnavateli do datové schránky nebo e-mailu, podle toho, co si zvolí.

Má to ovšem háček, notifikace zasílané do e-mailu budou pouze informovat o tom, že na ePortálu ČSSZ jsou nové informace k zaměstnancům. Do datových schránek dorazí informace kompletní, se všemi náležitostmi, které mají papírové neschopenky. Neschopenky, které byly vystaveny před koncem roku 2019 a stále trvají, budou ukončeny "papírově".

Vzhledem k tomu, že zadávání eNeschopenek funguje přes portál České správy sociálního zabezpečení, většina údajů ve formuláři už bude přednastavená. Lékař zadá pouze rodné číslo pacienta a k němu se automaticky přiřadí veškeré údaje z evidence ČSSZ, ty pak spolu s pacientem zkontroluje a zanese případné změny. Stejně probíhá i ukončení pracovní neschopnosti, opět z ordinace lékaře a ČSSZ i zaměstnavateli dorazí informace o ukončení elektronicky.

Původně měly být eNeschopenky zavedeny už před rokem, ale první nápad s elektronickými neschopenkami smetla první Babišova vláda. Od roku 2021 totiž plánovala zcela nový systém. Po nástupu Jany Maláčové do funkce ministryně práce a sociálních věcí se práce na eNeschopenkovém systému obnovily a k jeho zavedení došlo až nyní, v roce 2020.

"V první pracovní den bylo zatím vydáno více než tři tisíce eNeschopenek," řekla ve čtvrtek v pražské motolské nemocnici ministryně Jana Maláčová. Ta v Motole představovala, jakým způsobem systém eNeschopenek bude fungovat.

Zaměstnavatelé i lékaři si ještě měsíc před uvedením do ostrého provozu stěžovali, že neměli možnost systém pořádně vyzkoušet a požadovali finanční úhradu po ministerstvu práce, případně ze zdravotního pojištění, což jim vláda odmítla. Na úrodnou půdu nepadla ani tichá vzpoura lékařů na Zlínsku, kteří se na protest rozhodli neschopenky dál vydávat v papírové podobě. Elektronické neschopenky jsou totiž povinné a ty papírové prý skončí do dvou let.