Lidé se výsledky testů na koronavirus dozvědí on-line. Nemusí čekat celé dny

"Uvolnění mimořádných opatření v souvislosti s pandemií koronaviru mimo jiné znamená, že se řada lidí musí nově nechat vyšetřit na Covid-19. Dosud bylo třeba na výsledky testů čekat i několik dnů, technologie vše zrychlují," prohlásil ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Speciální aplikace, která má lidem čekajícím na výsledky testů na Covid-19 ulehčit život, se jmenuje LaboratorniVysledky.cz. Ministerstvo na ní pracovalo spolu s IT odborníky a samotnými laboratořemi. Právě těm má aplikace zároveň ulehčit komunikaci s testovanými.

S uvedením aplikace do provozu by se veškeré výsledky koronavirových testů šířily digitálně. To by zdravotnickým a hygienickým zařízením ušetřilo čas a testovaným zase nervy. Ti, kteří by se nechali otestovat v laboratoři napojené na systém, se své výsledky znali po přihlášení do aplikace.

K tomu mohou použít počítač, mobil nebo jakékoli jiné chytré zařízení či digitální kartu YourPass. Klíčovou myšlenkou projektu je shromáždit veškeré laboratorní výsledky týkající se vyšetření na Covid-19 na jednom úložišti a jejich bezpečná distribuce těm, kteří se nechali testovat.

"Dosavadní systémy řešily distribuci pouze v rámci zdravotního a krizového systému. Data fyzickým osobám se tak velmi často doručovala pozdě, a ne vždy korektně či bezpečně, což ve spolupráci s partnery nyní zcela měníme," tvrdí IT specialista Pavel Kurka.

"Projekt zároveň inspiruje v oblasti systémových řešení v eHealth, mohou se díky němu zobrazovat výsledky i jiných vyšetření, například z alergologie, které mohou mít lidé digitálně u sebe," dodává koordinátor Inovační strategie ČR Robin Čumpelík.

Digitální výsledky testů by v budoucnosti mohly sloužit například k prokázání bezinfekčnosti i v jiných zemích a být tak součástí chystaného technologického projektu COVID Pass.

