Od domova maximálně 15 kilometrů. Prymula trvá na omezení pohybu

"Já mohu jen apelovat na to, aby se lidé chovali zodpovědně," řekl v sobotu ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) na to, že lidé vzali o víkendu zimní střediska útokem. Plánuje to prý řešit se šéfem Ústředního krizového štábu a ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD).

Podle Romana Prymuly by problém vyřešilo omezení pohybu na 15 km od bydliště, o čemž prý už minulý týden ministři diskutovali. Toto opatření zavedlo například sousední Německo.

"Tam to z těchto důvodů je zavedeno a je poměrně jednoduché říct toto je moje trvalé bydliště, toto přechodné a teď jsem někde, kdy bych neměl být," tvrdí Prymula. Sám prý na schválení omezení hodlá apelovat.

"To je velmi tvrdé opatření, které by přicházelo v úvahu, kdyby se ukázalo, že se čísla nemocných stále zhoršují. Hovořili jsme o tom na minulé vládě a případný text opatření má ministerstvo vnitra připraveno," vyjádřil se Hamáček.

Podle premiéra Babiše by to bylo ale moc přísné. "Je to velice striktní opatření. Vyloučit se to nedá, ale já jsem mluvil se saským premiérem a tam to opatření je proti turistice, aby lidi nejezdili na hory. Tyhle restrikce by určitě tu situaci vylepšily, ale já věřím na to, že ty lidi to budou dodržovat tak, jak se dařilo na jaře, že k tomu nebudeme muset sáhnout," prohlásil.

Opozice má za to, že by ministři měli spíš lidi motivovat než přitvrzovat, aby stávající restrikce dodržovali. "Já si úplně neumím představit zavedení podobného opatření u nás už jen proto, že je často potřeba navštívit někoho v rámci rodiny, v rámci péče," oponoval lídr lidovců Marian Jurečka.

"Vláda si nabíhá tím, že zavádí nesmyslná opatření, která potom ruší. Kafe do kelímku, kafe do pytlíku a pak jsou všichni frustrovaní. Pak je logický, že když napadne trocha sněhu, tak se chtějí podívat ven," nešetřil kritikou jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

Přestože návrh na omezení pohybu na 15 km od domova se s pochopením u premiéra Babiše nesetkal, Roman Prymula avizoval, že ho příští týden plánuje nastolit znovu.