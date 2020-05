Od důchodu ho dělily hodiny. Po 34 letech ve zdravotnictví přišel hořký konec

Koronavirus má po celém světě již přes 235 tisíc obětí. Příběhy některých z nich jsou obzvlášť dojímavé. Například osud Juana Martineze z amerického Illinois, který popsal web Fox News.

Jako zdravotní technik na chirurgickém oddělení asistoval u mnoha operací, které pacientům zachránily život. Šedesátiletý Juan strávil prací v nemocnici celkem 34 let, často smutných z marného boje o životy pacientů, ale často také naplněných díky happyendům, které se pod rukama lékařů na operačních sálech udály. Dramatické dny prožíval i v posledních týdnech díky pandemii koronaviru.

Juan Martinez, 60, IL



Surgical technician at Univ. of Illinois medical center in Chicago. Covid-19 killed him two days before his scheduled retirement date. Church pastor. Served in the U.S. Army & national guard. #Lost2CoronavirusUSAhttps://t.co/9C5jDDyRc6