Očkování se otevřelo pro lidi nad 16 let. Do rána se jich registrovalo 77 tisíc

Na očkování se mohou nyní registrovat už všichni Češi starší 16 let. Pro skupinu od 16 do 29 let se systém otevřel o půlnoci ze čtvrtka na pátek a v po zhruba sedmi hodinách bylo přihlášeno přes 77 tisíc lidí, kteří spadají do této věkové skupiny. V pátek ráno to na twitteru potvrdil premiér Andrej Babiš.

"V nové kategorii 16-29 se od půlnoci zaregistrovalo zatím 77 427 lidí. Za středu byl dohlášený rekord v očkování za den 112 231 a včera zatím 109 547. Děkuju moc všem, jste skvělí," napsal na twitteru Babiš.

S novou kategorií také přichází zatím nejdelší čekací lhůta mezi samotnou registrací a očkováním. Podle statistik žije v Česku okolo 1,5 milionu lidí v této kategorii, a to by mělo výrazně přispět k proočkovanosti populace.

"Otevřeli jsme registraci na očkování pro všechny od 16 let. Prosím, registrujte se, ať uděláme společnou tečku za koronavirem. Je čas se vrátit zpět k normálnímu životu," napsal na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Očkování mladistvých od 12 let by mělo začít v druhé polovině léta.

