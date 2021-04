Od pondělí otevřou některé obchody. Jaká v nich budou platit pravidla?

Vláda v úterý oznámila otevření prvních obchodů, mezi které patří obchody s dětským oblečením, papírnictví či prádelny. Provozovny mohou být otevřené od 6 hodin ráno do 22 hodin večer a děti si budou moci oblečení vyzkoušet.

První rozvolnění lockdownu začne už v pondělí. Mezi ty nejdůležitější změny patří otevření papírnictví, obchodů s dětským oblečením a dětskou obuví. Provozovny mohou být otevřené stejně jako výdejová okénka, a to od 6:00 do 22:00 hodin. Vláda se tak snaží vyhovět rodičům, aby mohli své děti poslat v klidu do škol.

Rodiče se ale ptají, jaký režim bude vlastně v obchodech platit. V živé paměti mají rozvolnění z loňského jara, kdy se sice obchody otevřely, ale lidé si v nich nesměli oblečení zkoušet.

To tentokrát nehrozí. Děti si v obchodech budou moci vyzkoušet oblečení. Ve všech obchodech budou i nadále fungovat stojany či nádoby s desinfekčními prostředky. Omezené bude i množství zákazníků, které bude moci prodejce do obchodu vpustit.

Otevření se také týká farmářských trhů, které v omezené podobě umožní lidem nákup ovoce, zeleniny, masa, mléčných výrobků a dalších potravin. Nadále zde nebude možné zakoupit hračky nebo dárkové předměty. Mezi stánky musí být dodržovány odstupy dvou metrů a na trzích smí být pouze jedna osoba na 15 metrů čtverečních.

Zoologické a botanické zahrady mohou otevřít své venkovní expozice. Návštěvníkům bude umožněno zaplnit 20 % celkové kapacity zahrad.



