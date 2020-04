Pravidla na hranicích se od pondělí mění! Pendleři řeší testy na Covid-19

Ceny testů pro pendlery se v jednotlivých krajích liší a každý z nich připravuje jiné možnosti testování. Například na jihu Čech by se mohli nechat testovat přímo na hranicích. Krajští hygienici o tom jednají se soukromými laboratořemi.

Kapacity na testování pendlerů nemusejí v nemocnicích stačit. Pomoct by mohly pojízdné sanitky. Krajská hygienická stanice chce pro pendlery zřídit odběrové místo přímo v Dolním Dvořišti na hraničním přechodu s Rakouskem.



"My to vidíme jako něco, co je potřeba. Údajně v Německu i Rakousku je problém si test nechat udělat takhle pro samoplátce,“ řekla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.



Od půlnoci se mění pravidla na hranicích nejen pro pendlery. Vycestovat do zahraničí bude moct kdokoliv. Pravidla pro vstup do sousedních zemí se ale liší.



Cizinci přijíždějící do Rakouska se musejí přímo na hraničním přechodu prokázat maximálně čtyři dny starým negativním testem na koronavirus. Ten musí být v německém nebo anglickém jazyce. Cesta do Rakouska je navíc stále povolená jen v nezbytně nutných případech.



Náš západní soused zatím vlastní kontroly na hranicích nemá. Policisté ale provádějí namátkové kontroly. Do Německa mohou lidé pouze k lékaři, na úřad nebo za rodinou.



Polští policisté umožňují vstup pouze cizincům, kteří mají v Polsku rodinu. Na hranicích to musí prokázat například rodným listem.



Stejná pravidla má také Slovensko. Všechny cizince i slovenské občany navíc čeká dvoutýdenní karanténa. Češi, kteří se vracejí ze zahraničí třeba od rodiny nebo ze služební cesty, musejí buď do 14denní karantény nebo mít negativní testy.



"Musí předložit test na koronavirus, který nebude starší než čtyři dny,“ informoval ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).



Pokud se tedy v zahraničí nezdržíte déle než čtyři dny, je možné si testy udělat ještě před odjezdem.



"Lepší by bylo diagnostikovat lidi buď přímo na hranici nebo bezprostředně po návratu,“ myslí si europoslanec TOP 09 Jiří Pospíšil.



"Ty čtyři dny jsou tam kvůli tomu, že člověk může mít problém v zahraničí výsledek testu získat za kratší dobu. Je to určitý kompromis. 100% jistota nikdy nebude,“ dodal epidemiolog Rastislav Maďar.



Pro turisty zůstávají hranice sousedních zemí stále uzavřené. O uvolnění už ale uvažuje Rakousko.