Od října prudce stoupl počet běženců v ČR. Policie chystá zpřísnění kontrol

Za poslední týdny stoupl počet běženců, které odhalily policejní kontroly. Zatímco za prvních devět měsíců roku jich byly necelé dvě stovky, jen za poslední dva týdny je to podobné číslo. A další migranti do statistik přibyli také ve středu.

Od začátku roku do října na našich silnicích a dálnicích policité a celníci odhalili zhruba 160 běženců. Za poslední dva týdny jich chytili téměř dvě stovky, Poslední akci provedli policisté ve středu na dálnici nedaleko Jihlavy.

Zkontrolovali tam zhruba 50 aut a 62 lidí. Mezi nimi bylo i sedm běženců původem zřejmě ze Srbska, kteří na české území vstoupili nelegálně.

V takovém případě je postup jasný. Policisté běžence po ztotožnění okamžitě převážejí do nemocnic, kde podstoupí testy na covid-19. Pak jsou zpravidla vyhoštěni. Jednou variantou je jejich poslání do země, odkud pocházejí, druhou pak tam, odkud překročili státní hranici do České republiky.

Podobné kontroly plánují policisté spolu s celníky nyní znovu výrazně zintenzivnit. Po jarním uzavření hranic se sem příliš migrantů nedostalo, nyní ale jejich počty znovu narůstají.

Téměř pět desítek jich například cestovalo ve čtvrtek schovaných v kamionu. Ten zastavili celníci nedaleko Břeclavi na dálnici D2. Syřané a Turci byli naštěstí na koronavirus negativní. Dalších devět běženců pak policisté zadrželi o den později. Tři v Jihomoravském kraji, šest na dálnici D5 nedaleko Loděnice.