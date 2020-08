Od rodinné oslavy po velkou tragédii. Takhle probíhal požár v Bohumíně!

V jedenáctém patře panelového domu se v sobotu odpoledne konala rodinná oslava. Uvnitř bylo jedenáct lidí. Okolo páté vešel do domu pravděpodobný pachatel, který uvnitř bytu rozpoutal hotové peklo a pak klidně odešel. Policie ho zadržela ještě před domem. Co se dělo mezitím, jsme se pokusili pro vás zmapovat.

Před šestou hodinou v podvečer začalo v bytě v Nerudově ulici hořet. Vyděšení sousedé začali volat hasiče a záchranou službu. Z oken šlehaly plameny, na místo přijížděli hasiči, z domu v panice vybíhali lidé. Krátce nato z okna v jedenáctém patře vypadlo první tělo.

"Přijela jsem domu a vidím, že nad naším barákem je bílý dým. Tak jsem hned volala hasiče a vysvětlovala jsem, co se děje. Syn utíkal na druhou stranu a už volal, že lidi jsou na balkóně. Dým už začínal být černý," řekla jedna svědkyně.

"Já jsem byl v práci a když jsem v šest končil, tak jsem se dozvěděl, že tu něco je. A tak jsem přijel a čekám. Hlavně kvůli tomu, že máme doma zavřenou kočku," svěřil se během zásahu televizi Nova jeden z obyvatel panelového domu.

Hasiči se pokoušeli dostat k hořícímu bytu po schodišti i pomocí automobilových žebříků. Lidem uvnitř ale nedokázali pomoct. "Mohu potvrdit, že je zatím jedenáct mrtvých. Mezi zraněnými jsou hasiči plus jeden policista. Policisté přijeli spolu hasiči, zasahovali současně, tak proto ti zranění," uvedl ředitel moravskoslezských policistů Tomáš Kužel.

Mezi zraněnými má být i muž, který celou tragédii způsobil. Policie ho podle svědků převezla do Fakultní nemocnice v Ostravě.

Policisté ihned ohraničili místo páskou, aby se nikdo nemohl dostat dovnitř. Obyvatelé panelového domu si pro pár věcí mohli přijít až kolem 11 večer. "Otevřeli jsme si byt, tam samozřejmě není elektřina a vzali jsme si všechno potřebné. Nechtěl jsem moc zdržovat, tak jsem rychle pobral věci. Šli jsme přes schodiště a tam to všechno bylo mokré, protože se hasilo," řekl jeden z obyvatel domu.

V půl jedné ráno přiletěl z Prahy na místo vrtulník se speciálním policejním týmem vyšetřovatelů. "Jsou to kriminalističtí technici. Mají speciální vybavení a budou se tomu věnovat. Musíme identifikovat oběti. Ta těla jsou poměrně zdevastovaná," prozradil Kužel.

Za celou tragédií mají být rodinné spory. Na oslavu měl přijít nezvaný příbuzný a to způsobilo konflikt. "Ta děsivost je umocněna tím, že to vypadá, že to měl být žhářský útok," prohlásil hejtman kraje Ivo Vondrák (ANO).

Podezřelý měl mít neshody s bývalou partnerkou, tedy matkou nájemníka. Hrůznost jeho jednání dokazuje i to, že hořlavinu si měl přinést na oslavu sebou. Tam ji měl rozlít, pak byt zamknout a zapálit.

"Velmi rychle došlo k rozvoji požáru v celém bytě. Není to standardní, není to normální. S čím se běžně setkáváme u bytových požáru je, že je zachvácen jeden pokoj. Ale tady je zasažena celá buňka, všechny pokoje jsou naprosto vyhořelé," vysvětluje ředitel hasičů Vladimír Vlček.

"Měl to rozlít v koupelně a v chodbě a zapálit to," říkají svědci. Z domu, kam se měla jeho bývalá partnerka přestěhovat za synem, pak odešel. Venku ho ale zadržela policie.

