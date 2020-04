Od smrti Ivety Bartošové uplynulo šest let. Začínala jako křehká kráska

Dnes je to přesně šest let od smrti Ivety Bartošové. Zpěvačka patřila od konce 80. let mezi hvězdy českého POPU. Vystupovala v muzikálech a zahrála si také ve filmu. Ke konci života ovšem bojovala se závislostí na alkoholu i lécích. Svůj život ukončila pod koly vlaku nedaleko svého domu v Uhříněvsi v 48 letech.