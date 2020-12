Od smrti Johna Lennona uplynulo 40 let. Připomeňte si jeho život a dílo

Byl talentovaným hudebníkem, pacifistou a snílkem. Jeho jméno se skloňovalo v souvislosti s drogami, manželkou, světovým mírem i výrokem, že Beatles jsou populárnější než Ježíš Kristus. Učení mladý Lennon moc nedal, navíc měl odpor k autoritám.

Lennona bavila hudba a v 15 letech se rozhodl, že bude následovat své hudební idoly, třeba Elvise Presleyho. Seznámil se s Paulem McCartneym a Georgem Harrisonem a sestavu brouků později doplnil bubeník Ringo Starr.

Jeho poznávacím znamením byly brýle s kulatými obroučky. Ty hudebník začal nosit v roce 1966 po natáčení filmu Jak jsem vyhrál válku. Od té doby se jim neřekne jinak než lennonky.

Zvrat v rozjeté hudební kariéře Johna Lennona způsobila umělkyně a manželka Yoko Ono, která prý stojí i za koncem Beatles v 70. letech.

Johna Lennona, který se vydal na sólovou dráhu, chtěl do Československa pozvat i Karel Gott. Ten byl fanouškem brouků a s muzikantem se sešel ve Velké Británii. Ten slíbil, že do Prahy přijede a bude koncertovat zadarmo.

"Dopadlo to tak, že politruci z Pragokoncertu řekli, že nepotřebují, aby nám tady pomáhal nějaký anglický kapitalista. To bylo poprvé v jeho životě, kdy se vlastně setkal s reálnou tváří socialismu, Lennon byl totiž levičák," řekl televizi Nova předseda českého fanklubu Beatles Jiří Svátek.

Letos by Lennon sfouknul na dortu 80 svíček, 8. prosince 1980 ale Mark David Chapman na umělce před jeho domem v New Yorku vystřelil a smrtelně ho zranil. Chvíli předtím mu Lennon podepsal desku. Za jeho vraždu dostal doživotí.

"Zprávy za oponou byly velmi často upravované, tak jsem tomu doopravdy nevěřil. Samozřejmě jsem okamžitě kontaktoval svého kamaráda, kterého jsem měl ve Spojených státech, co je to za šílenou zprávu, a on mi sdělil, že je to skutečné," dodal Svátek.

Lennon po sobě zanechal stovky skladeb, řada z nich zlidověla. Píseň Imagine byla v roce 2004 časopisem Rolling Stone zařazena na třetí místo 500 nejlepších skladeb všech dob. Češi si Lennona připomínali i prostřednictvím památníku na Malé Straně, kterému se říká Lennonova zeď. V dobách socialismu byla symbolem vzdoru.