Od soudu na Slovensku utekl muž v poutech. Policie to od lidí schytala

"V čase kolem 12:00 došlo k útěku 33letého Martina Straky od budovy soudu v Zahradnické ulici v Bratislavě. Jmenovaný je obviněn z drogové trestné činnosti. K události došlo během jeho převozu k soudu, přičemž měl na rukou pouta," uvedla policie Bratislavského kraje na facebooku.

Místo pomoci veřejnosti, o kterou policisté poprosili, se ale dočkali spíše výsměchu. Lidé nechápou, jak mohl eskortě, která zřejmě muže převážela k soudu, muž utéct - a ještě spoutaný. "To se jako převážel sám?" ptá se v komentářích pod příspěvkem policie Branislav.

"Tak to je dost velká hanba! Vždyť to ani dobře neběžíš, když máš pouta," přidal se Pali. "Motáci," uvedl na adresu policistů Norbert. "Až ho chytíte, tak ho pusťte. Za odvahu a šikovnost," navrhuje Zuzana. "Hotovo, to se může stát jen tady," povzdychl si zase Jozef.

Policisté zatím žádné vysvětlení, jak mohl muž v poutech dozorcům utéct, neposkytli. Před čtyřmi lety se něco podobného stalo v Česku, obviněný muž využil chvilkové nepozornosti policistů, rozběhl se po chodbě soudu v Sokolově a proskočil oknem. Má doživotní následky.

V roce 2014 utekl muž eskortě ze soudní síně v Mělníku, i on vyskočil z okna a dal se na útěk. Policie ho zadržela, musel do nemocnice. V roce 2006 zase utekl v Plzni mladík policejní hlídce jen pár minut poté, co soudce rozhodl o tom, že poputuje do vazby. Svobody si užíval 16 dní, než ho policie vypátrala.