Od výbuchu je dělilo jen pár vteřin! Přišel bych o děti, tvrdí muž

"Cítili jsme nejhlasitější ránu, jakou jsem kdy mohl zažít. Podíval jsem se do zpětného zrcátka a všude byl je mrak z prachu," řekl CNN Jesse Walaschek, který opustil tělocvičnu v obchodním centru ve městě Plantation na jihu Floridy těsně před explozí.

"Kdybychom vycházeli z tělocvičny o patnáct vteřin později, nedostával bych své děti do auta, když by to vybuchlo. Pravděpodobně bych tu už nebyl, moje děti by tu nebyly," dodal Walaschek.

Když rodina odjížděla, zahlédla, že se v dětské zóně v obchodním centru nacházelo až pětadvacet dětí. Měli o ně obrovský strach. Další svědci popisují, že po výbuchu začal chaos. "Věci začaly padat, když se budova otřásala. Podíval jsem se ven a bylo to, jako by svět skončil," popsal Alex Carver, který pracuje v obchodě přes ulici.

K explozi došlo v sobotu dopoledne kolem půl dvanácté místního času. Poté se zřítila část obchodního centra. Podle policie se zranilo třiadvacet lidí, žádné oběti nejsou hlášené. Zraněné převezli záchranáři do nemocnice, mezi nimi bylo i jedno dítě.

Momentálně probíhá vyšetřování příčiny výbuchu. Původně hasiči řekli, že se jednalo nejspíš o plyn, později však uvedli, že prověřují i jiné možnosti. "Nepotvrdili jsme, že se jedná o výbuch plynu. Ale věříme v to," uvedl zástupce náčelníka místních hasičů Joel Gordon.