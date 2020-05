Od zmizení Maddie uplynulo už 13 let. Podívejte se, jak by vypadala dnes

Madeleine Mccannová, zřejmě nejslavnější pohřešované dítě na světě, by v úterý oslavila 17. narozeniny. Od jejího zmizení na dovolené v Portuglasku uplynulo už 13 let, její rodiče se však dodnes nevzdali. Britský profesor v den jejích narozenin zveřejnil novou podobiznu, jak by dívka dnes mohla vypadat.

Když se Maddie rodičům ztratila z apartmánu Praia da Luz na dovolené v portugalském Algarve, byly jí necelé čtyři roky. Od osudového večera, kdy ji i její sourozence rodiče uložili do postele a odešli do restaurace s přáteli, minulý týden uplynulo přesně 13 let. V úterý, 12. května, by Madeleine oslavila 17. narozeniny.

"Předpokládáme, že dneska vypadá takhle," zveřejnil její portrét upravený počítačovou technologií britský profesor z bradfordské univerzity Hassan Ugail v den jejích narozenin. Styl, kterým o zmizelé dívce píše, svědčí o tom, že věří, že je stále naživu.

Tento postoj zastávají i její rodiče Kate a Gerry McCannovi. Nikdy nepřestali věřit, že se Maddie jednou najde a vrátí se k nim. Na oficiální facebookové stránce Find Madeleine Campaign napsali, že nikdy neztratili naději. "Šťastné 17. narozeniny, Madeleine. Milujeme tě a čekáme na tebe. Nikdy to nevzdáme," vzkazují své ztracené dceři.

V den smutného 13. výročí od jejího zmizení se letos poprvé neuskutečnilo v kostele shromáždění, které každoročně pořádají její rodiče. Kvůli epidemii koronaviru ho museli zrušit. Modlitby ale uskutečnili alespoň ze svého domova on-line.

"Od začátku karantény jsme měli štěstí, že jsme spolu mohli trávit jako rodina víc času. Přinutilo nás to ještě více přemýšlet o Madeleine. Kdyby tu byla, sdílela by s námi toto zvláštní období," řekli podle deníku The Sun její rodiče.

Případ Madeleine je stále do velké míry zahalen tajemstvím. Už krátce po jejím zmizení policie usoudila, že se jedná o únos. Když se rodiče vrátili z restaurace, našli v apartmánu pouze spící dvojčata, tříletá Maddie byla pryč. V pokoji bylo otevřené okno. Odstartovala velká pátrací akce, v červnu roku 2008 však pro nedostatek důkazů portugalská policie případ odložila. Britská policie nicméně doposud pokračuje ve vyšetřování.

V roce 2015 bylo v kufru u silnice v Austrálii nalezeno tělo mrtvé holčičky. Britská policie tenkrát prověřovala, zda se nejednalo o ztracenou Madeleine. Připomeňte si událost v reportáži TV Nova: