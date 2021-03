Odběrová místa nestíhají. Čekací doba na testy je i dva týdny!

Desítky tisíc antigenních testů denně provedou zdravotníci. Nápor je tak velký, že třeba ve Zlíně chtějí prodloužit pracovní dobu odběrových stanů. Testovat se tak bude nejspíš i o víkendech. Na některých stanovištích odbaví až 300 osob.

"Nárůst zájmu o antigenní testy určitě pozorujeme. V tuto chvíli se mohou zájemci o antigenní test u nás rezervovat zhruba za 10 až 14 dnů," sdělil mluvčí KNTB Egon Havrlant.

Stejně jsou na tom mnohé další nemocnice - třeba přerovská a šternberská v Olomouckém kraji, nebo tamní fakultní nemocnice. "V tuto chvíli jsou místa pro antigenní testy v podstatě zcela obsazená na těch nejbližších sedm dní," řekl mluvčí olomoucké nemocnice Adam Fritscher.

Nemocnice zahltili zaměstnanci mnoha firem. Mnozí přiznali, že je na testy poslalo vedení jejich společností. "V práci mi řekli, abych si sem přišel, jestli jsem pozitivní, nebo ne," řekl zájemce o testy.

"Snažíme se firmám vysvětlit, že existuje i možnost pozvat si mobilní odběrový tým a je to lepší, neboť nejsou zatěžovány ty kapacity určené pro testování široké veřejnosti," řekla mluvčí nemocnice Agel Ostrava Vítkovice Radka Miloševská.

Podle ministra zdravotnictví je to ale špatně. "Je cílem, aby lékař přišel do firmy, nikoliv, aby se posílali zaměstnanci do odběrových center," sdělil ministr Jan Blatný (za ANO). Testování ve firmách se ale rozjíždí jen pomalu. Teprve až bude dostatek testů, uvolní se místa odběrovým týmům v nemocnicích.