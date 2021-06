Odběrová místa zavírají příliš brzy, lidé testy nestíhají. Co na to vláda?

Iveta zamířila do testovacího centra vinohradské nemocnice v Praze. Otevřeno měli do sedmnácté hodiny, jindy zavírají už ve dvanáct. Po práci už by to nestíhala. "Potřebuju jet na dovolenou, takže se musím nechat otestovat, aby mě do té země vůbec pustili. Musela jsem si na to vzít půl dne dovolené," svěřila se.

Stejná anabáze čeká každého, kdo pracuje déle a chce si zajít do divadla, bazénu, nebo na diskotéku. Všude tam je potřeba se testem prokázat. Třeba testovací místo v kladenské nemocnici má ale po 14. hodině už zavřeno.

Testovací centrum brněnské nemocnice Milosrdných bratří má některé dny otevřeno do půl čtvrté, jindy jen do půl dvanácté, v sobotu je zavřeno úplně a v neděli testují jen dopoledne.

Odběrové místo českobudějovické nemocnice má otevřeno každý všední den do čtrnácti hodin. To centrum fakultní nemocnice Plzeň zavírá každý všední den v půl páté. Podobně jsou na tom i v Berouně, kde zavírají ve čtyři a lidé tam chodí až do zavíračky.

"Pokud jsou to soukromá zařízení, tak ministerstvo na ně nemá takové páky, takže jestli se rozhodnou, že třeba zavřou ve čtyři, tak s tím moc nesvedeme. Ale věřím tomu, že to není plošný problém," krčí rameny ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

O prodloužení pracovní doby odběrových míst zažádáme, řekl Vlastimil Válek (TOP 09):