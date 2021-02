Odběry před nákupem: Obchoďáky se chystají na testování zákazníků

Nákupní centra počítají s tím, že pokud nouzový stav skončí, otevřou v pondělí většinu obchodů. Samozřejmostí ale budou přísná hygienická opatření, jako třeba i testování zákazníků, které už dokonce někde funguje. Podle Asociace nákupních center by v Česku mělo v dalších týdnech vzniknout minimálně dvacet takových míst.

Nejdřív na test, počkat na výsledek a teprve pak bezpečně na nákup. I tak může vypadat návštěva některých nákupních center. Otestují vás přímo na parkovišti. "Není to podmínka vstupu do nákupního centra. Je to umožnění zjednodušení cesty našich zákazníků k případnému antigennímu testování," vysvětluje předseda Asociace nákupních center Jan Kubíček.

Už teď to tak funguje třeba v pražských Letňanech a další nákupní centra se přidají. "Jedno už je realizováno, konkrétně v Olympii v Mladé Boleslavi. Druhé se připravuje k instalaci v následujícíh dnech v Brandýse nad Labem. Patnáct dalších takových lokací máme rozjednaných," sdělil televizi Nova provozovatel obchodních center Petr Brabec.

Do dvou týdnů by se měly testy rozjet třeba v obchodním centru na pražském Chodově, na Zličíně nebo na Černém Mostě. Někde nabídnou antigenní testy, které jsou jednou za tři dny zdarma, jinde ale budou k dispozici jen placené PCR testy.

Od pondělka byste mohli v nákupních centrech narazit na další novinky. "Chceme doporučovat všem našim partnerům a členům používání respirátoru FFP2," říká Kubíček.

Další hygienická pravidla by pak měla být přímo v režii majitelů obchodních center. Většinou půjde o ta, která už známe. Někde vycházejí třeba z pravidel z předvánočního otevírání.

"Jsou to všechna ta, která byla nařízena vládou, ať už jde o dodržování odstupů, instalaci desinfekcí, počty zákazníků, které mohou být v jednotlivých prodejnách," prozradil ředitel OC Letňany Petr Klimeš.

Pokud kabinet nenajde cestu, jak udržet vládní nařízení v platnosti, obchody by se mohly otevřít už v pondělí. Testovací místa by však podle Asociace obchodních center měla u středisek vyrůst i v případě, že ke znovuotevření v pondělí nedojde.