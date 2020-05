Odborníci brojí proti rouškám. Jejich plošné nošení podle nich nemá smysl

V případě, že bude pokračovat příznivá epidemiologická situace, budeme moct venku odložit roušku v polovině června. Tuto informaci ve čtvrtek zveřejnil ministr zdravotnictví.

Podle předních českých lékařů ale plošné nošení roušek postrádá smysl už nyní. "Ta epidemiologická čísla jsou velmi dobrá, takže nevidím důvod pro paušální nošení roušek kdykoli a kdekoli. Roušky bychom měli mít tam, kde je větší akumulace lidí," řekl rektor Univerzity Karlovy a lékař Tomáš Zima.

"V dopravních prostředcích, hypermarketech a podobně, ale takhle, jak jsme tady, třeba venku, to považuju za zbytečné," přitakal přednosta 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Jiří Beneš.

K názorům proti nošení roušek se přidal také onkolog a senátor Jan Žaloudík (za ČSSD). "Skutečně mě zarazí, když mladá maminka jde s dítětem na procházku parkem a nese chudák roušku," uvedl.

Podle Žaloudíka už je strach veřejnosti z koronaviru zbytečný. "Všichni věříme, že nás to před nějakým nepřítelem chrání. A ten nepřítel není zdaleka tak velký, jak jsme si ho vykreslili. Tak zrušme strach. Když zrušíme roušky, zrušíme strach," dodal.

Roušku si při rozhovoru sundal i prezident České stomatologické komory a člen krizového štábu Roman Šmucler. "Kdybych k vám chtěl teď doplivnout, tak to prostě nedokážu. Pojďme lidi učit social distancing. To znamená, buďme k sobě ohleduplní. Vy, když ke mně přijdete, tak já si tu roušku nandám. Co kdybych byl infekční. Ale když jsme na takovou dálku, tak to vlastně celé zesměšňujeme," konstatoval.

Přednosta 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy zase tvrdí, že v rouškách se hromadí řada bakterií a jejich dlouhodobé nošení považuje za škodlivé. "Ty roušky mají ochrannou funkci, to je jasné, proto jsme je používali. Ale na druhou stranu mají řadu nevýhod a v této době už ty nevýhody převažují nad těmi přínosy," doplnil Beneš.