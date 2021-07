Odborníci doporučují očkování dětí před covidem, rodiče jsou opatrní

Počty nakažených koronavirem opět začaly stoupat. Za středu přibylo 151 nových případů, což je o 46 víc než před týdnem. Nákaza se šíří hlavně mezi mladými od 16 do 29 let. Z nich má ukončené očkování pouhých 6 %. Politici a odborníci se shodují, že očkování je nejlepší ochrana před nákazou. Od středy se k němu mohou registrovat i děti od 12 do 15 let, ale spousta rodičů se očkování bojí.