Odborníci řešili uznávání protilátek. Vojtěch má pro Čechy jasný vzkaz

"Právě skončil kulatý stůl na téma uznávání protilátek. Odborníci se shodli zatím na dvou závěrech. Zaprvé: V tématu protilátek máme zatím málo dat, s rozhodnutím je potřeba počkat," uvedl krátce před čtvrtečním polednem Vojtěch.

Z jeho slov vyplývá, že stát zatím nezmění názor a nezačne vedle očkování či testů uznávat jako důkaz bezinfekčnosti také protilátky proti covidu-19 podobně, jak to dělá například Rakousko.

"Klinická skupina se schází každý týden a pokud by se objevila nějaká zásadní studie, mohli bychom opět svolat širší jednání a postoj případně přehodnotit. Prozatím ale platí, že protilátky neuznáváme," doplnil na dotaz TN.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl.

"Zadruhé: OČKUJTE SE. Zvlášť před podzimem a možnou další vlnou epidemie," uzavřel krátké sdělení na sociálních sítích ministr zdravotnictví.

Pod příspěvkem se do něj okamžitě pustili diskutující. "A co vzniká po očkování? Že by to byly protilátky? To, že nejste schopni uznávat protilátky u lidí, kteří nemoc prodělali (což svědčí pro to, že imunitu očividně mají), ukazuje, že rozhodně neposloucháte odborníky," rýpla si uživatelka Jira. "Jak, že máte málo dat!? Dat máte hodně, jen je třeba je vyhodnotit!" rozzlobil se Miloslav Kepka.

