ŽIVĚ: Česko epidemii nezvládá! Očkování bude průšvih, varuje Kubek

Iniciativa Sníh je podle jejích zakladatelů nezávislý, interdisciplinární tým expertů nepodléhající žádné politické straně či zájmové skupině. Mezi jejími členy je například evoluční biolog Jaroslav Flegr, epidemiolog Václav Hořejší, chemik Pavel Jungwirth nebo biochemik Jan Konvalinka.

Na tiskové konferenci hovořil profesor Zdeněk Hel z univerzity v Alabamě, Daniel Novotný z Jihočeské univerzity, profesorka Dagmar Dzúrová z Univerzity Karlovy a šéf České lékařské komory Milan Kubek. Profesor Hel iniciativu označil jako tým expertů z České republiky a ze zahraničí.



Šéf ČLK Kubek uvedl, že již zemřelo 30 zdravotníků. Postup vlády je podle něj krajně nezodpovědný. "Je dobrou zprávou, že máme antigenní testy. Špatnou zprávou je, že je neumíme využít správně," uvedl Kubek. On sám by je použil pro studenty ve školách, zaměstnance ve velkých továrnách či úředníky.

"Je dobrou zprávou, že již existuje vakcína. Je špatnou zprávou, že Česká republika vůbec není připravena na očkování populace," dodal Kubek. "Dá se očekávat, že to bude další průšvih," myslí si lékař. Politici se podle něj budou fotit před plnými sklady, ale očkování populace připraveno nebude.

"Uděláme vše pro to, abychom zabránili zbytečným úmrtím," řekl profesor Hel. Cílem týmu je pravdivě informovat společnost o vývoji pandemii, vyvracet omyly a dezinformaci a znovu obnovit důvěru v odborníky.

"Česko bohužel epidemii nezvládá. Občané jsou již unaveni z přecházení z jednotlivých stupňů a z dlouhých restrikcí. Virus ale není ani zdaleka unaven," dodal Hel.

Následující měsíce budou podle Hela klíčové. "Je vidět světlo na konci tunelu. Nemám pochyb, že koronavirus porazíme. Důležitá je vakcína," uvedl profesor Hel. Klíčové je podle týmu testovat, trasovat a očkovat. Chytrá karanténa musí zvítězit nad hloupou, řekl Hel.

Profesorka Dzúrová varuje před růstem úmrtí, důvodem podle ní není jen covid, ale i zanedbaná preventivní péče. "Naděje dožití se podle našeho odhadu letos u mužů zkrátí o 1,15 roku u žen něco málo pod jeden rok. Za posledních 50 let se u nás naděje dožití nikdy nesnížila," upozorňuje Dzúrová.

Česká republika přišla letos celkem o 90 tisíc let života, v přepočtu na jednoho zemřelého to je podle profesorky Dzúrové devět let života.

Tiskovou konferenci můžete sledovat živě v tomto článku od 10:00.