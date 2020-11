Odborníci se vyjádřili k rozvolnění. Tohle si myslí lékaři a politici!

Reportéři TV Nova oslovili devět lékařů. Většina z nich se kloní k tomu opatření zatím nerozvolňovat. "Já si myslím, že by se měl zachovávat ten princip, že pokud ty parametry odpovídají tomu příslušnému stupni, do kterého se dá rozvolnit, tzn. podle protiepidemického systému, kterému říkáme PES, tak je to oprávněné a může se to udělat," vyjádřil se imunolog Václav Hořejší.

Milan Kubek, prezident České lékařské komory, řekl: "Rozhodně v dané situaci nerozvolňovat, být trpělivý, vyčkat. Bylo to rozhodnutí vlády, tato pomalá strategie, je to jistě náročné na trpělivost nás všech, ale pokud se chceme vyhnout katastrofě v lednu, tak nám prostě nic jiného než vydržet, nezbývá."

Stejnou otázku dostalo i devět členů vlády. Zatímco premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se k rozvolňování staví spíše kriticky, ostatní oslovení ministři sami neví, jak se k situaci postavit, a počkají si na neděli, kdy o tom kabinet bude mimořádně jednat.

"Ta čísla nejsou dobrá, neklesají. A jsme v situaci, že ne všichni jsou ochotni se nechat testovat. Blíží se Vánoce a my si nemůžeme dovolit, aby nedej bože ty počty zase začaly stoupat," řekl Andrej Babiš.

"Uvidíme, jak to bude zítra, pozítří, ale z toho, co jsem slyšel, jsem spíše opatrný ohledně slibování uvolňování," tvrdí ministr Hamáček.

"Počkám si na stanovisko ministra zdravotnictví. Předpokládám, že postupovat se bude podle systému PES. Nebudu předjímat, jak to v pondělí dopadne," vyjádřila se ministryně financí a místopředsedkyně vlády Alena Schillerová (za ANO).

Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) rozhodují primárně epidemiologové a systém PES. "Na neděli je svolána vláda, kdy budeme znát ten vývoj za posledních sedm dní. Uvidíme, zda se nám vyvíjí epidemiologické hodnoty správným směrem a podle toho se rozhodneme, na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví," prohlásila.

Ve Sněmovně je situace trochu jiná. Za diskriminační pro malé obchody současné opatření považuje většina oslovených poslanců z řad opozice i koalice. A tak by většina v pondělí rozvolňovala.





"SPD prosazuje, aby se životy lidí co nejdříve vrátily do normálu, aby se mohly otevřít malé české provozovny," řekl lídr hnutí Tomio Okamura. Poslanec ODS Bohuslav Svoboda je dle svých slov rozhodně pro uvolňování dle vymezení podle systému PES. Každé uvolnění by podle něj navíc mělo být zdůvodněno.

"My bychom v tom byli velmi opatrní, protože ta hranice PSA je velmi ostrá. Najednou otevřít restaurace a poslat děti do škol je podle nás dost," tvrdí místopředseda STAN Petr Gazdík.

Jednoznačně na to, zda rozvolnit nebo ne, neodpověděli lidé, které reportéři TV Nova oslovili v pražských ulicích. Každého se totiž opatření dotýkají jinou měrou. Řada z nich se bojí, že čísla začnou zase raketově stoupat a doplatí na to doktoři a sestry o Vánocích.

"Když už nás to stálo tolik energie a tolik peněz vlastně všechny, tak bych byla hodně opatrná," vyjádřila se jedna z oslovených žen. Jiní rozvolnění naopak vítají – těší se například k holiči. O tom, jestli se podle vás má v pondělí pokračovat v rozvolňování, hlasujte v anketě V TOMTO ČLÁNKU.