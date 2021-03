Odborníci varují! Pylová sezóna může zhoršit pandemii koronaviru

S příchodem pylové sezóny by se mohla zhoršit pandemie koronaviru. Tým německých vědců prokázal, že vysoké množství pylu v ovzduší zvyšuje riziko nákazy. A to v některých případech až o 20 procent.

Pokud je ve vzduchu velké množství pylu, pak je možné pozorovat zvýšený výskyt infekcí SARS-CoV-2. Upozornila na to studie německých vědců zveřejněná v odborném časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences.



"Na jaře roku 2020 se vypuknutí pandemie koronaviru zřejmě překrývalo s obdobím pylové sezóny na severní polokouli,“ uvádí studie. Právě to přivedlo vědce k úvaze, že existuje jistá souvislost mezi koncentrací pylu v ovzduší a mírou infekce koronaviru.



Výsledky prokázaly, že pyl přenášený v ovzduší je zodpovědný až za 44 procent odchylek v míře infekce, kdy v některých případech sehrála svou úlohu také vlhkost a teplota vzduchu. Odborníci vypočítali, že každých 100 pylových zrnek na metr krychlový vzduchu dokáže zvýšit riziko nákazy koronavirem v dané oblasti o čtyři procenta.



V některých německých městech bylo dokonce zaznamenáno až 500 pylových částic na metr krychlový, což vedlo k celkovému zvýšení míry infekce o 20 procent.



Vysoké koncentrace pylu vedou ke slabší imunitní reakci dýchacích cest na viry, které mohou způsobovat kašel a nachlazení. Organismus poté vyšle na svou obranu proteiny, které signalizují buňkám, že mají posílit svou antivirovou obranu.



Pokud lidé virové částice vdechnou spolu s pylovými zrnky, produkce proteinů se snižuje. Následně je také ovlivněna i zánětlivá reakce, která pomáhá k ochraně organismu. Právě proto ve dnech s vysokou koncentrací pylu se zvyšují počty onemocnění dýchacích cest. To platí také pro covid-19.



"Pylu ve vzduchu se nemůžete vyhnout,“ tvrdí autorka studie Stefanie Gillesová. Alergici by proto měli sledovat pylové zpravodajství a podle odborníků by jim mohly pomoci také roušky nebo respirátory, které udrží nejen virus, ale také pylové částice mimo dýchací cesty.

