Odborníci vysadili Alej porozumění, která navazuje na poutní cestu

Alej měli původně společně s dobrovolníky vysázet diplomaté ze šedesáti zemí. Ti všichni na projekt finančně přispěli. Jenže člověk míní a epidemie mění. Organizátoři tak hromadnou akci museli zrušit a zhruba 70 mladých stromů vysadila jen hrstka odborníků.

Do 700 metrů dlouhé aleje vysadili arboristé 68 javorů babyka. "Pokud stromy budou mít dobré podmínky, tak můžou v aleji vydržet 150 až 200 let. Za pět let už budou mít ty javory přibližně sedm metrů. Jsou to velmi odolné stromy, které rostou za každého počasí," okomentoval arborista Petr Sedlák.

Alej má symbolizovat mezinárodní spolupráci. "I když teď nejvíc sledujeme situaci kolem koronaviru, tak jsme chtěli také upozornit na to, že ochrana životního prostředí je důležitá," řekl ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Alej navazuje na poutní cestu, která vede k františkánskému klášteru v nedáleké Jenči.



Alejí se také obnovila zaniklá chýňská pěšina, kterou se chodilo už od středověku. Ale alej má i další funkce. "Problémem na poli je půdní eroze, sucho a nedostatek přirozených stanovišť pro zvířata ptáky. I tyto ekologické funkce tou alejí do krajiny přinášíme," dodala vedoucí iniciativy Sázíme budoucnost Barbora Chmelová.

V rámci projektu Sázíme budoucnost, který podporuje iniciativa TV Nova Moje země, bylo zatím v České republice vysázeno zhruba 600 000 stromů. Celkem by jich mělo být deset milionů.