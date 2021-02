Odborník: Vyhlásit stav nouze by bylo protiústavní. I roušky jsou na hraně

Obejít Poslaneckou sněmovnu vláda podle experta na ústavní právo Ondřeje Preusse nemůže, bylo by to totiž protiústavní. Zásadní opatření teď, pokud se nic nestane, skončí. Vláda ale většinu z nich může znovu vyhlásit, a to i bez nouzového stavu. Diskutabilním opatřením ale zůstávají například roušky.

K nouzovému stavu vláda potřebuje posvěcení od Poslanecké sněmovny. Kdyby ho chtěla prodloužit, či opětovně vyhlásit bez ní, bylo by to podle Preusse protiústavní. "Nouzový stav je pod kontrolou Poslanecké sněmovny, aby ho vláda nemohla zneužít k postranním úmyslům. Kdyby ho vláda okamžitě vyhlásila znovu, nebyla by tam žádná kontrola," vysvětlil ve vysílání TV Nova.

Kraje mohou vyhlásit stav ohrožení, to ale podle něj není ideální aparát. "Ty stavy ohrožení by byly trochu jiné v každém kraji, navíc nenabízí všechny možnosti jako nouzový stav. Ale je s nimi třeba možné omezovat pohyb osob," říká odborník.

"Pokud se teď nic dalšího nestane, tak zásadní opatření skončí. Restaurace, bary, divadla by mohla otevřít. Ale já předpokládám, že se vláda dohodne a budou vydána nařízení ministerstva zdravotnictví, které může celoplošně většinu těchto provozů opět uzavřít," pokračuje.

U obchodů nebo některé další služby na tuto situaci ale zákon nemyslí. "Tam to bude velmi problematické. Tam zůstanou jen nějaké lokální nástroje," prozradil Preiss. Dodal, že povinnost nosit roušky i bez nouzového stavu je diskutabilní.

"Domnívám se, že je to jedno z těch opatření, které vydá ministerstvo zdravotnictví podle zákona o veřejném zdraví. Ale pražský městský soud už v loňském roce řekl, že není možné nadužívat toto obecné opatření a bez nouzového stavu je možné, že by ho soudy zrušily," konstatoval.

O tom, že stav ohrožení má oproti nouzovému stavu omezené možnosti, ve vysílání TV Nova promluvil i hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS). "Hejtman jako takový nemá příliš možností, máme jiné nástroje, ale protiepidemická opatření řeší ministerstvo na základě zákona o veřejném zdraví," vysvětluje.

"Nemůžeme si to představit tak, že by některý hejtman otevřel obchody a některý ne. My máme jen zákon o krizovém řízení a ten není o těchto nařízeních," dodal.

