Tvrdý lockdown o Velikonocích: Odbory chtějí zavírat firmy, potvrdil Středula

Před Velikonocemi by vláda podle odborů měla vyhlásit tvrdý lockdown, tedy úplné uzavření země. Požadavek přichází v době, kdy odbory jednaly nejen se zástupci kabinetu, ale také zaměstnavateli. Informoval o tom předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Podle něj by se měly především uzavřít fabriky.

Zavedení lockdownu před velikonočními svátky by podle Středuly mohlo zmírnit šíření koronaviru. A právě toto opatření požadují po vládě odbory. "Nejen čtyři dny přerušené práce, ale klidně celý týden pomohou omezit šíření nemoci, odlehčit nemocnicím a přerušit komunitní šíření viru,“ napsal na svém twitteru Středula.



Přestože vláda o možnosti zavedení lockdownu v Česku zatím neuvažuje, situace je podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) stále velmi špatná. Zároveň připustil, že pokud se to rychle nezlepší, bude se muset přistoupit k dalšímu zpřísnění opatření.

"Když se nemocnice dostanou do situace, že budou řešit jenom intenzivní péči a všechno ostatní bude zastaveno, tak to je z mého pohledu důvod, proč udělat naprosto zásadní změnu, která by musela být velmi drakonická,“ řekl Blatný.



Podle Blatného je však velmi důležité, aby lidé dodržovali zavedené restrikce. Pokud se tak totiž nestane, samotné zpřísnění nic nevyřeší.

Anketa Jste pro tvrdý lockdown o Velikonocích? Ano, měl by se zavést 73 292 hlasů Ne, mělo by se rozvolňovat 20 78 hlasů Ne, stávající opatření by měla zůstat 6 24 hlasů Nevím 1 2 hlasy Hlasovalo 396 lidí.



Komunitní přenos šíření koronaviru souvisí podle Středuly především s cestami do práce a pohybem v zaměstnání. Právě uzavření fabrik a zastavení výroby by dle něj bylo řešením. "Pro zaměstnance by to bylo totéž, jako kdyby měli volno. Služby by nadále fungovaly, přerušila by se výroba,“ řekl TN.cz Středula.

Zároveň doplnil, že situace v této chvíli je velice vážná a hrozí totální kolaps systému právě proto, že mnoho opatření se vydává ad hoc. "Vláda může využít situace a prodloužit tak volno, které by přispělo ke zmírnění komunitního přenosu. Mrzí nás, že zatím s tímto návrhem dosud nikdo nepřišel,“ uzavřel.

Se zavedením lockdownu souhlasí také ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). "Lockdown tak, jak jej navrhuje Josef Středula, by zcela jistě pomohl přetíženým nemocnicím," napsal na twitteru Hamáček.

I když bylo na stole vlády rozvolnění opatření proti koronaviru, očekávané znovuotevření maloobchodů však v pondělí nepřišlo. Vláda navíc ještě některé restrikce zpřísnila kvůli obavě z tzv. britské mutace.



Od půlnoci z pondělí na úterý jsou nyní nově povinné respirátory, nebo dvě na sobě nasazené chirurgické roušky v místech s vysokou koncentrací lidí. Podle ministra Blatného je právě kvůli britské mutaci potřeba se více chránit. Další informace najdete v tomto článku.

