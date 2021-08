Odejdi! Na Bidena se kvůli chaosu v Afghánistánu valí vlna kritiky

Biden je ve funkci jen něco málo přes půl roku, už teď ale čelí kvůli čtvrtečním teroristickým útokům v Kábulu výzvám k odchodu z funkce.

"Otočil se zády k našim vlastním občanům uvízlým v Afghánistánu. Otočil se zády k našim spojencům a partnerům. Otočil se zády ke svým povinnostem vrchního velitele ozbrojených sil," má jasno lídr republikánů ve Sněmovně reprezentantů Kevin McCarthy.

Jiní mu vyčítají, že radikálům zanechal desetitisíce kusů té nejmodernější vojenské techniky. "Kvůli nedbalosti této administrativy má Tálibán přístup k americkému vojenskému vybavení v hodnotě více než 85 miliard dolarů," hřímá další republikánský zákonodárce Jim Banks.

Biden ještě na začátku srpna tvrdil, že než Tálibánci obsadí Kábul, potrvá to měsíce a američtí vojáci budou mít dost času na to, aby zemi do 11. září opustili. Termín odchodu však museli uspíšit, což komplikuje práci ostatním spojeneckým jednotkám.

"Vzhledem ke zmatku, který v Kábulu vládne, a napětí, které tu panuje, bude několik následujících hodin na letišti nadále extrémně riskantních," trápí francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

Macron, Merkelová i další lídři států EU teroristické útoky v Afghánistánu tvrdě odsoudili. "Mezinárodní společenství musí úzce spolupracovat, aby se zabránilo návratu terorismu do Afghánistánu i mimo něj," nechala se slyšet šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Biden už teroristům z Islámského státu slíbil odplatu a uvedl, že s evakuací budou USA i nadále pokračovat.