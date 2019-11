Odešli z Česka a přidali se k ISIS! Jeden z nich zemřel, prozradila BIS

Bezpečnostní informační služba (BIS) ve zprávě informovala, že v minulém roce věnovala pozornost radikálním muslimům, kteří v předchozích letech opustili Česko, aby se připojili k teroristům v Sýrii a Iráku.

"BIS potvrdila úmrtí jednoho z těchto zahraničních bojovníků," zveřejnila kontrarozvědka ve výroční zprávě za rok 2018. Žádné další podrobnosti však neuvedla.

Situace v oblasti terorismu a islamistické radikalizace byla však podle BIS v minulém roce v Česku klidná. "Kromě běžného monitoringu vývoje situace v muslimské populaci prověřovala BIS v minulém roce signály o možném výskytu islamistických radikálů na území ČR. Konkrétní přímá rizika ve vztahu k ČR nebyla v žádném z případů potvrzena," stojí ve výroční zprávě.

Kontrarozvědka se věnovala několika podezřením v rámci boje proti financování terorismu. Ani v této oblasti však nezjistila nic, co by nasvědčovalo tomu, že by Česko sloužilo jako základna mezinárodního terorismu.

Ve zprávě za rok 2017 Bezpečnostní informační služba prozradila, že počet zahraničních bojovníků s vazbou na Česko, kteří se na Blízkém východě připojili k teroristům, stoupnul na jedenáct. V aktuálním dokumentu za minulý rok žádné číslo neuvedla. Podle ministerstva vnitra je takových osob šestnáct, čtyři z nich mají být občané České republiky.