Odezírači ze rtů odhalili, co si William a Harry řekli na pohřbu dědečka

Fanoušci monarchie se po sobotním pohřbu prince Philipa radovali, když viděli prince Williama a Harryho, jak kráčí bok po boku a povídají si.

Na první pohled to vypadalo, že jejich spory vymizely a vše je jako dřív. Bratři si sundali roušky a společně s Williamovou manželkou Kate si nenuceně povídali.

Všechny fanoušky monarchie hned zajímalo, co si bratři po ročním odloučení řekli. Britský deník The Mirror kvůli tomu oslovil experty na odezírání ze rtů.

První slova pronesl princ William. "Byl to krásný pohřeb, že?" řekl princ poté, co si sundal roušku. "Bylo to takové, jaké si to přál," odpověděl mu princ Harry. "Absolutně krásné rozloučení. A ta hudba," dodal princ William.

Krátce poté odešli mimo záběr kamer. Odbornice na řeč těla Adrianne Carterová řekla, že vedle sebe bratři šli uvolněně. "Vypadá to, že to byla Kate, kdo odstartoval rozhovor. Ale když se bratři začali bavit mezi sebou, tak z rozhovoru vycouvala a nechala je o samotě. Bratři působili uvolněně, bez známky napětí," uvedla Carterová.

Zdá se tedy, že největší rozpor mezi bratry polevil. Vztahy v královské rodině ale stále zůstávají chladnější. Důvodem je rozhovor prince Harryho a jeho manželky Meghan s americkou novinářkou Oprah Winfreyovou. Pár v rozhovoru obvinil královskou rodinu mimo jiné z rasismu.

Podívejte se, co Meghan v rozhovoru řekla:

