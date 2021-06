Odhazují odpadky, chodí mimo trasy! Jak se chovat v národním parku

Televize Nova spustila kampaň, která má diváky upozornit na možné důsledky nezodpovědného chování na Šumavě. Právě tam se také natáčí divácky oblíbený seriál Policie Modrava. I to je jeden z důvodů, proč tamější příroda láká stále více turistů.

"Většina návštěvníků, kteří k nám přijíždějí (těch je ročně více než dva miliony), se chová tak, jak by se lidé měli v přírodě správně chovat," řekl tiskový mluvčí NP Šumava Jan Dvořák. "Ale bohužel je určité procento lidí, kteří nevědomky, nebo i vědomě nastavená pravidla v přírodě i národních parcích porušují," doplnil.

"Rok od roku do šumavského národního parku jezdí stále více lidí. Jedním z důvodů je i to, že se tam právě natáčí seriál Policie Modrava. Turisté se dívají na místa, kde se natáčelo, což je super a máme z toho radost. Zároveň bychom ale diváky chtěli vyzvat k tomu, aby se tam chovali tak, jak mají," vysvětlila ředitelka sekce společnské odpovědnosti (CSR) TV Nova Hana de Goeij.

Cílem projektu je osvěta. Ve Snídani s Novou proto Dvořák popsal základní pravidla chování v národním parku:

1. Chodit po vyznačených trasách

Ideální je v národním parku chodit po vyznačených turistických trasách. "Jsou lidé, kteří cíleně navštěvují místa, která jsou v klidových zónách," prozradil Dvořák. Proč je to tak důležité? Mimo vyznačené stezky totiž často bývají klidová území. Tato území chrání křehké ekosystémy a vzácné rostliny i živočichy, které ohrožuje neusměrněný pohybe návštěvníků. Na Šumavě s tím například souvisí tetřev hlušec, kterého když bude v zimě někdo pořád rušit, tak mu to může hodně ublížit. Lidé přesto chodí i mimo vyznačené trasy a přírodu národního parku tak ohrožují.

2. Kolo? Jen na cyklotrasách

Na kole by měli návštěvníci národního parku jezdit vždy jen po vyznačených cyklotrasách nebo cyklostezkách. Kromě pokuty, která cyklistům na nesprávném místě hrozí, je tam i riziko pro cyklistu samotného nebo případně pro pěší turisty, kteří cyklistu na turistické trase neočekávají. I na některé asfaltové trasy nemůžou cyklisté, aby zase neohrožovali pěší turisty. Národní park je pro všechny, proto jsou i části, které jsou jen pro pěší turisty, aby se navzájem neohrožovali. Je to hodně o toleranci," popsal Dvořák.

3. Odpadky do přírody nepatří

Neodhazovat odpadky, to platí v celé přírodě. Lidé se neustále ptají na to, proč nejsou v národních parcích odpadkové koše. Ty do přírody bezpochyby nepatří. "Kolem košů se často kumuluje nepořádek, a navíc by to lákalo divoká zvířata, kterým by ty odpadky mohly uškodit aa ohrozit je na životě," nastínil Dvořák. Podle něj by mělo platit pravidlo, co si do přírody přinesu, to si také odnesu. Petr Dvořák překvapil i tím, že do národního parku nepatří ani jablečné ohryzky či slupky od banánů. "Sice se rozloží se, ale být by to tam nemělo. Minimálně to nevypadá hezky, představte si, že by tam ten ohryzek vyhodily ty dva miliony turistů," doplnil.

4. Parkování jen na správném místě

Málokdo ví, že v národních parcích se nemůže parkovat kdekoliv, kde se vám zachce. Musí se parkovat na místech, která jsou k tomu určená jako jsou vyznačená parkoviště, a to i když jsou v okolí například velké pevné plochy. Pokud nejsou označeny dopravní značkou jako parkoviště, řidiči tam stát zkrátka nesmějí.

5. Respekt ke strážcům

Strážce tam působí jako policajt, ochranář, ale dokáže v terénu i poradit nebo pomoci. Na místě můžou rozdat pokutu až deset tisíc korun. "Strážce tam ale není primárně jako policajt. My bychom radši měli nula pokut za ten rok, jenže to bohužel nejde," uvedl Dvořák. Když se k nim ale lidé chovají s respektem a omluví se za přečin, kterým se v přírodě provinili, většinou se dá vše vyřešit domluvou.

Dodržovat se toho samozřejmě musí mnohem více. Toto jsou ale ta nejdůležitější pravidla. Pokud vás šumavská příroda zajímá, můžete ji pozorovat v seriálu Policie Modrava každé úterý ve 20:20 na TV Nova. Všechny díly najdete i na videoportálu Voyo.