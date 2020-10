Nemáte na nájem kvůli lockdownu? Smůla, můžete přijít o bydlení

O odložení platby nájemného mohl v létě požádat kdokoli, kdo v důsledku mimořádných vládních opatření přišel o příjem nebo jeho část. Nájemník však výpadek příjmu musel doložit potvrzením od úřadu práce. Pokud toto potvrzení předložil, tak s ním pronajímatel nemohl rozvázat smlouvu a vyhodit ho z bytu.

Žadatelé, kteří při jarní vlně po odložení nájmu požádali, musí nájemci splatit dluh nejpozději do konce letošního roku. V současné době, ale nic takového neplatí. Například většina nájemců je přitom při placení nájemného závislá na práci a výplatě, o kterou opět kvůli opatřením přišla.

"Na začátku pandemie byl udělaný program, který chránil toho nájemníka. V současné chvíli jsem ale nezaregistrovala, že by něco takového přišlo v platnost. Navíc by to byl další problém pro stranu pronajímatelů “ informovala právnička Lucie Kolářová.



Co se týče vztahu mezi nájemníkem a pronajímatelem, tak v současné době tedy platí stejné podmínky, jako kdyby nouzový stav nebyl. O odklad splátek nájmů ale v létě velký zájem nebyl. Podle Úřadu práce o něj požádalo jen 56 lidí. Redakce TN.CZ se s dotazem, zdali se chystá podobný program i v současném stavu, obrátila na ministerstvo pro místní rozvoj, bohužel zatím bez odpovědi.





