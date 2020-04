"Odklad nájemného nepomůže," tvrdí ekonomové. Vlastníky může zničit

Podle ekonomů přehodila vláda problémy kolem placení nájemného na majitele bytů a nemovitostí. Odklad podle nich sice pomůže nájemcům, ale vlastníky může zničit. Ti totiž právě z nájmů platí většinou své hypotéky a bez peněz od nájemců to nemusí zvládnout. Pak jim podle realitních makléřů nezbyde nic jiného než nemovitosti prodat. Jenže i to je problém. Trh s nemovitostmi momentálně zamrznul.

Potvrzení od úřadu práce, anebo třeba potvrzení od zaměstnavatele o tom, že člověk kvůli pandemii koronaviru přišel buď o práci, nebo o 100 % výdělku. V takovém případě by lidé na placení nájmů za bydlení mohli dostat odklad. Nájem by lidé nemuseli platit až do července. Dluh by majiteli splatili do konce letošního roku.

Stát se sice snaží ulevit nájemcům, jenže podle ekonomů vůbec nemyslí na majitele nemovitostí. "Ta navrhovaná úprava hledí na toho, kdo si tu nemovitost pronajímá, ale nestará se už o osud toho, kdo ji pronajímá," řekl ekonom Lukáš Kovanda.

"Někteří pronajímatelé mají své nemovitosti na hypotéky a tím, že jim nájemníci nebudou muset platit, tak se mohou dostat do vážných problémů," upřesnil ekonom Štěpán Křeček.

Podle ekonomů chybějící peníze řada pronajímatelů bude muset řešit prodejem bytu, ve kterém právě žijí. Výpověď kvůli neplacení totiž nájemníkům nesmí dát až do 31. prosince.

"My očekáváme, že v tuhle chvíli, než se ta situace stabilizuje, tak ceny budou stagnovat a očekáváme, že potom ceny začnou klesat," řekl Vladimír Zuzák, generální ředitel realitní kanceláře Maxima Reality.

Stát se snaží ulevit i podnikatelům, kteří kvůli nařízení vlády museli zavřít provozovny. Ti by nájem nemuseli platit do června. "Mám zažádáno o odložení právě čtvrtletního nájmu," přiznala TV NOVA kadeřnice Andrea.

Zákon o pronájmech musí ještě schválit senát a podepsat prezident.