Odkud se vzal koronavirus? Tajné služby se nedokážou shodnout!

Komunita špionů a tajných agentů tak nadále zůstává rozpolcená a rozdělená do dvou hlavních táborů. Jeden si myslí, že nebezpečný virus se do světa dostal z laboratoře, druhý, že vznikl přirozenou cestou v přírodě a na člověka ho přeneslo nakažené zvíře.

Přesto úřad, který dohlíží na činnost všech 18 amerických tajných služeb, došel k jednomu jasnému závěru – virus nebyl vyvinutý jako biologická zbraň, píše britská BBC.

Experti ale varují, že dochází čas pro shromáždění důkazů, které by dokázaly určit, odkud se nebezpečný virus vlastně vzal. Na americkou souhrnnou zprávu už reagovala Čína – tamější ministr zahraničí dokument označil za "antivědu".

"Všechny (zpravodajské) agentury došly k závěru, že přípustné jsou dvě hypotézy – přirozené vystavení se nakaženému zvířeti a incident spojený s laboratoří," píše se ve zprávě kanceláře ředitele Národní tajné služby (Office of the Director of National Intelligence).

Podle dokumentu několik nejmenovaných tajných služeb vyslovilo názor, že nový koronavirus se objevil po kontaktu se zvířetem, které už ho mělo v těle nebo bylo nakažené virem, z něhož tento koronavirus vzešel. Ale agentury mají v tento závěr pouze "malou důvěru."

Jiná tajná služba vyslovila se středním stupněm jistoty hypotézu, že první přenos nemoci na člověka je spojený s laboratorním incidentem ve Wu-chanském institutu virologie, v němž vědci více než deset let zkoumají netopýry nakažené různými koronaviry.

Prezident USA Joe Biden v návaznosti na souhrnnou zprávu tajných služeb vydal prohlášení, v němž zkritizoval Peking, který podle něj při vyšetřování nespolupracuje. Čína podle něj dokonce "brání mezinárodním vyšetřovatelům v přístupu k informacím." Byl to právě Biden, kdo tajným službám vypracování dokumentu o původu viru v květnu zadal.

Tým expertů WHO pátral po původu viru v čínském Wu-chanu už letos v lednu: