Odlet koní Převalského se zkomplikoval! Klisna zůstala v ČR

Pražská zoologická zahrada vyslala do Mongolska další ohrožené koně Převalského. Přeprava se neobešla bez komplikací. Podle původního plánu měl armádní letoun přepravit 4 klisny, jenže jedna z nich musela nakonec palubu opustit.

V pořadí devátý transport začal už časně ráno na statku v Dolním Dobřejově na Benešovsku, kde se koně připravují na život v Mongolsku. Čtyři klisny dorazily na pražské letiště v Kbelích s menším zpožděním. Jedné z nich se totiž nechtělo, a tak jí vystřídala náhradnice.

"My je teď ještě zkontrolujeme, uvidíme, jestli poletí skutečně všechny čtyři. Teď se budou nakládat, tak to se rozhodne vzápětí," řekl Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha. Krátce po nastartování náhradnice letadlo opouští. "Tak bohužel stalo se to, že jedné z klisen podklouzly nohy. Tudíž nemůže pokračovat v cestě," řekla Pastorčáková.

Zvíře je v pořádku a v tuhle chvíli je v pražské zoo. Do Mongolska tak míří její kolegyně bez ní - klisny jménem Tara, Tarika a Spina. Cesta je dlouhá asi šest tisíc kilometrů a koně čeká odpočinek na dvou přestupech. Transport trvá asi 30 hodin. "Kůň Převalského je poslední divoký kůň. Z přírody vymizel koncem 60. let. Je příkladem toho, jak zachránit ohrožený druh a vrátit do přírody," dodal Bobek.



Na jejich záchraně má velkou zásluhu právě pražská zoologická zahrada. Od roku 2011 vrátila do volné přírody v Mongolsku přes 30 těchto koní. "Posláním těch koní je samozřejmě milujte se, množte se. Takže doufejme, že se začlení a budou mít hříbata. Ostatně těch je tam od našich koní celá řada," řekl Bobek.

Na záchraně se vedle českých chovatelů a města Prahy podílí i návštěvníci zoologické zahrady - transport je zaplacený také ze vstupenek.